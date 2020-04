L1 : Déjà trois clubs menacés de dépôts de bilan ?

Dans : Ligue 1.

Trois équipes de Ligue 1 sont menacés directement par les pertes financières enregistrés, et pourraient rapidement être dans l'incapacité de rembourser leurs dettes.

En ce début du mois d’avril, les discussions ont débuté pour évoquer le sujet des baisses de salaire des joueurs de l’élite. Car la mise en place du chômage partiel par le gouvernement convient probablement à de nombreux entreprises pour limiter la casse, mais ce procédé représente une goutte d’eau sur les masses salariales importantes des clubs de football. La part restant à la charge des formations de l’élite est énorme, et insoutenable. A l’heure où la reprise n’est clairement pas à l’ordre du jour, le mois d’avril et celui de mai pourraient réellement mettre des clubs dans le rouge.

Selon les informations du Parisien, trois formations se retrouvent en grande difficulté. Il s’agit de Nantes, Saint-Etienne et Lille, qui ont visiblement des problèmes de trésorerie énormes. Ces trois clubs sont en grand danger, et si le dépôt de bilan n’est bien évidemment pas encore évoqué, cette situation de cessation de paiement face aux dettes qui s’accumulent « guette » selon le journal francilien, pour qui cela explique un peu mieux l’impatience de certains clubs à faire reprendre l’entrainement coûte que coûte, histoire de ne pas perdre de temps quand le feu vert de la reprise des compétitions sera donné. Néanmoins, sur le plan économique, les plans les plus alarmistes sont de sortie, notamment parce que la Ligue 1 a pris l’habitude ces dernières années de beaucoup vendre pour tenter d’équilibrer ses comptes, et qu’il faudra s’attendre à un marché des transferts très calme ou du moins très loin des habitudes précédentes.