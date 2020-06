L1 : Christophe Jallet dit stop, c'est le bout de la route

Dans : Ligue 1.

Quelques jours après son coéquipier Mathieu Bodmer, Christophe Jallet a lui aussi annoncé la fin de sa carrière, après la relégation d’Amiens en Ligue 2.

L’arrière droit de 36 ans a longtemps envisagé une dernière saison, avec le club picard ou ailleurs, mais a finalement préféré stopper quand il était encore suffisamment en forme à ses yeux.

« Il vaut mieux s’arrêter maintenant plutôt que de faire une année supplémentaire avec le risque de blessure. Amiens ne me mettait pas à la porte et le club me proposait même une saison de plus que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais je suis arrivé au bout de la route », a confié l’international français au parcours atypique. En effet, arrivé au PSG en provenance de Lorient, il avait été l’un des rares à résister au changement de cap sous QSI, pour s’imposer à son poste et prendre une part importante aux succès des troupes de Zlatan Ibrahimovic. Il avait ensuite rejoint l’OL où il avait là aussi été un titulaire régulier, étant souvent salué pour son grand professionnalisme.