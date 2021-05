L1 : Christophe Galtier meilleur entraîneur de la saison !

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche soir, avant la journée du titre entre le PSG, le LOSC ou même Monaco, l’UNFP a dévoilé le nom du meilleur entraîneur de la saison. Il s’agit de Christophe Galtier !



Nommé aux côtés de Franck Haise (Lens), Niko Kovac (Monaco) et Christophe Pelissier (Lorient), le coach du LOSC a logiquement été élu par ses pairs. Ce troisième trophée UNFP, après ceux remportés en 2013 avec l’ASSE et en 2019 avec Lille, vient récompenser la bonne saison de son équipe en L1. Grâce à ce doublé, il rejoint donc Laurent Blanc en tête des coachs les plus sacrés lors des Trophées UNFP.

Une belle récompense qu’il aimerait bien transformer en titre de champion de France ce dimanche soir. Avant de partir vers d’autres cieux ? Sûrement, puisque ces dernières heures, Galtier est annoncé tout proche de Nice, alors que l’OL en avait fait sa priorité… En attendant d’en savoir plus sur son avenir, l’entraîneur de 54 ans va essayer de savourer cette dernière soirée avec les Dogues.