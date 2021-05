Lyon : Christophe Galtier, le pire se confirme

Dans : OL.

La saison de Ligue 1 se termine et l'Olympique Lyonnais ne sait pas encore qui sera son entraîneur la saison prochaine. La piste qui mène à Christophe Galtier semble s'évanouir.

Le mystère plane toujours du côté de Lyon concernant l’identité de celui qui sera sur le banc de l’OL la saison prochaine. Rudi Garcia arrive à la fin de son contrat et Jean-Michel Aulas n’a toujours pas prolongé son entraîneur, preuve que la confiance placée en Garcia est uniquement liée à une éventuelle qualification pour la prochaine Ligue des champions et non aux qualités du technicien français. Reste que l’Olympique Lyonnais doit désormais se trouver un nouveau technicien, et depuis quelques semaines, le nom de Christophe Galtier revenait de plus en plus régulièrement, le coach du LOSC ayant décidé de quitter Lille avec ou sans titre en Ligue 1. Cependant, il semble que l’hypothèse d’une venue de l’entraîneur de 54 ans s’éloigne définitivement. Plutôt que l’OL, Galtier a clairement négocié de longue date avec les dirigeants niçois et l’accord serait imminent.

En Italie, Fabrizio Romano confirme ce dimanche, à quelques heures de la fin de saison de Ligue 1, que Christophe Galtier va vraisemblablement rejoindre l’OGC Nice. « L’accord est vraiment proche entre Christophe Galtier et Nice. Il s’apprête à rejoindre le club dans les prochains jours et a déjà demandé des renseignements sur la stratégie de recrutement. Il est tenté par le très important contrat proposé par Nice depuis avril », explique le journaliste italien, toujours à a pointe de l’actualité lorsqu’il s’agit du mercato. Autrement dit, l'entraîneur de Lille ne va probablement pas rejoindre l'Olympique Lyonnais et le duo Juninho-Aulas l'a probablement déjà bien compris. Reste à savoir ce que les dirigeants de l'OL vont faire afin de dénicher un technicien à même de correspondre à leurs objectifs et de plaire aux supporters de Lyon. Et là, ce n'est pas gagné, les dernières rumeurs évoquant la venue de Laurent Blanc.