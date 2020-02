L1 : Brest-ASSE annulé ?

Dans : Ligue 1.

Le match entre Brest et Saint-Etienne pourrait ne pas avoir lieu ce dimanche, en raison de la tempête Dennis qui souffle très fort les cotes bretonnes.

Des rafales spectaculaires avaient lieu ce matin, obligeant notamment la cité portuaire à fermer plusieurs de ses rues à la circulation et certains de ses ponts également. Une première réunion a eu lieu à 13h00 et les propos tenus n’étaient guère optimistes. Mais les vents se calment légèrement et des pointes à 110 km/h comme celles enregistrées lors de ces dernières heures ne sont à priori plus à craindre.

Une décision définitive sera prise à 16h00, une heure avant le coup d’envoi, annonce Le Progrès. La vigilance orange n’étant levée que pour lundi matin, les supporters auront aussi du mal à se déplacer pour assister à la rencontre. En plus de cela, le terrain, déjà très gras habituellement, risque d’être complètement détrompé.