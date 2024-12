L1 ‍: Benatia sur le bucher et pas Maurice, il s’indigne

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C'est plein feu sur les arbitres ces dernières semaines, et Florian Maurice a frappé fort après la défaite de Nice à Lyon. Thomas Bonnavent aimerait que le directeur sportif niçois soit sanctionné aussi dur que Mehdi Benatia ne l'a été.

A chaque week-end son lot de critiques sur les arbitres en Ligue 1. Comme dans tous les championnats du monde. Mais ces dernières semaines, cela devient de plus en plus vindicatifs et toujours dans la surenchère pour critiquer les sifflets. Pour Nice et son directeur sportif Florian Maurice le week-end dernier, l’arbitre portait même un maillot de l’OL sur le dos. Avant lui, de Monaco à Lens, en passant par le PSG et l’OM, les dirigeants s’en sont donnés à coeur joie sur les arbitres. La tirage de Mehdi Benatia sur l’arbitrage de OL-OM avait valu une grosse polémique, et une sanction exemplaire à l’encontre du directeur sportif marocain de Marseille.

Il veut voir Maurice sanctionné

Sur La Chaine L’Equipe, Thomas Bonnavent estime que Florian Maurice devrait lui aussi hériter d’une belle sanction pour avoir laissé entendre qu’il y avait un complot contre son équipe. « Les arbitres français sont incompétents en Ligue 1, alors qu’ils sont bons en Europe. Cela donne des entraineurs qui pètent des câbles, avec les enjeux, les directeurs sportifs aussi. Si tout le monde se tait et laisse faire ? Les petits shérifs vont se prendre pour des gros shérifs et ça continuer. Autant la sortie de Franck Haise, je peux la comprendre. Mais la sortie de Florian Maurice, il ne s’appelle par Mehdi Benatia. Il a quand même dit que l’arbitre avait un maillot blanc (de l’OL) et pas jaune. Moi je me rappelle, Benatia, ça a duré une semaine et ça a parlé de partout. Et Florian Maurice, c’est silence radio. Et ça m’agace plus haut point. On a sanctionné Mehdi Benatia pour complotisme et théorie du complot, et ça c’est quoi. Ce qu’il a fait Maurice ce n’est pas une théorie des complots de dire que l’arbitre a joué avec un maillot de Lyon ? Je veux aussi une cohérence dans les instances et la commission. Ce mec-là, il doit prendre. Thiago Scuro (Monaco), Luis Campos (PSG), ils n’ont rien pris, j’en ai marre de cette commission à double vitesse », a dénoncé le chroniqueur de La Chaine L’Equipe, pas loin de crier à son tour au complet contre l’OM, sanctionné pour ses propos sur l’arbitrage alors que cela n’a pas été le cas des autres clubs qui ont râlé ces dernières semaines.