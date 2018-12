L1 : Aulas va adorer cette stat qui classe l'OL devant le PSG

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Comme chaque année, la période des fêtes est propice à certains bilans de fin d’année en Ligue 1.

Et cela permet souvent de découvrir des statistiques assez inattendues. Par exemple, Opta Jean révèle ce week-end l’équipe qui a tenté le plus de tirs au but sur l’année civile 2018. Et malgré la domination totale du Paris Saint-Germain, ce ne sont pas les hommes de Thomas Tuchel qui sont premiers de ce classement. En effet, c’est l’OL qui est l’équipe ayant le plus tenté sa chance en L1 lors des 12 derniers mois, avec 610 frappes (dont 227 frappes cadrées). Une statistique qui devrait plaire à Jean-Michel Aulas, toujours friand de ce genre de chiffres.

Au rayon des statistiques de fin d’année, Opta Jean dévoile également que Lebo Mothiba (Strasbourg) est le joueur ayant le meilleur radio parmi les joueurs de L1 avec un but inscrit tous les 2,9 tirs en France. Benoît Costil et Allan Saint-Maximin reçoivent également les félicitations du jury. L’un pour ses penaltys arrêtés en 2018 (3), l’autre pour son nombre de dribbles réussis sur l’année civile (128). Des chiffres toujours intéressants et qui prouvent l’importance de certains joueurs pas toujours mis en avant par les observateurs.