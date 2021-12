L’OL va avoir un choc à Bordeaux, c’est une promesse !

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

Les Girondins de Bordeaux, humiliés à Strasbourg mercredi (5-2), reçoivent l’Olympique Lyonnais dans un match déjà capital dimanche soir. Jimmy Briand a promis une victoire à ses supporters.

Rien ne va plus pour Bordeaux. Les premiers espoirs étaient permis en début de saison avec la reprise du club par Gérard Lopez, et l’intronisation de Vladimir Petkovic au poste d’entraîneur. Et pourtant. Quatre mois plus tard, les Girondins s’enfoncent au fil des semaines dans une crise de plus en plus profonde. Avec seulement deux petites victoires au compteur depuis le début de la saison, Bordeaux occupe la 18e place du classement de Ligue 1. Les Girondins ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, dont la dernier en date à Strasbourg qui fait office d’humiliation. Au micro de France Bleu Gironde, Jimmy Briand a tenté de rassurer les supporters en promettant un résultat contre l’OL, au Matmut Atlantique, dimanche soir (20h45).

« Je vous garantis que contre Lyon, on va faire un gros coup »

« C’est un sentiment de honte. On a encore vu nos supporters venir nous encourager et on n’est pas à la hauteur, tout simplement. On est mauvais. Il faut continuer à se révolter, ne pas lâcher car on est dans une situation très critique. (...) Ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution. On va se mettre dans notre bulle pendant trois jours pour préparer Lyon et faire un gros coup. La seule option, c’est gagner ce week-end (…) Je vous garantis que contre Lyon, on va faire un gros coup (…) On présente nos excuses à nos supporters parce qu'ils se sont encore déplacés. Ils nous supportent encore à la maison et dimanche, je peux vous garantir qu'il y aura une équipe de guerriers sur le terrain », a annoncé Jimmy Briand, qui devrait s’inspirer de Dimitri Payet avec une telle déclaration avant un match contre l’OL.