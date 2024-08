L'OL renversant, la folie Pierre Sage est de retour ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 3e journée

Groupama Stadium

OL-Strasbourg 4-3

Buts : Tolisso (45e+2), Maitland-Niles (61e), Orban (63e, 72e) pour l’OL ; Nanasi (2e), Santos (48e), Emegha (58e) pour Strasbourg

Après deux défaites et deux matchs ratés, la belle fin de saison dernière était déjà oubliée pour l'OL. On a retrouvé son esprit en une seule mi-temps ce soir. Pourtant, les Lyonnais partaient très mal. Un contre strasbourgeois, une maladresse de Mata et Nanasi ouvrait son compteur but en L1 pour le Racing. L'OL poussait ensuite mais Mikautadze et Lacazette se heurtaient à un Johnsson de gala. La barre venait aussi aider le portier alsacien sur une tête de Niakhaté. En face, Bakwa était proche de doubler la mise mais Perri gagnait son duel avec l'attaquant (18e). Juste avant le repos, l'OL marquait enfin son premier but de la saison via Tolisso. De quoi donner un bel élan aux Lyonnais.

🌧️ | Quel match ! Pluie de buts en 18 minutes au Groupama Stadium ! 😱🔥



45’ OL 1️⃣ - 1️⃣ Strasbourg

48’ OL 1️⃣ - 2️⃣ Strasbourg

58’ OL 1️⃣ - 3️⃣ Strasbourg

61’ OL 2️⃣ - 3️⃣ Strasbourg

63’ OL 3️⃣ - 3️⃣ Strasbourg#OLRCSA



Cette idée ne durait qu'un quart d'heure. L'OL ratait encore son entame de mi-temps. Santos marquait de la tête sur coup-franc avant un contre conclu parfaitement par Emegha. Alors que le Parc OL grondait, les hommes de Pierre Sage enchaînaient les buts dans la foulée. Maitland-Niles reprenait victorieusement une frappe de Lacazette sur le poteau. Puis, le capitaine lyonnais servait Orban pour l'égalisation. Très critiqué à Lyon, le Nigérian s'offrait un doublé de la tête après un service parfait de Fofana. Fragile ce soir, la défense lyonnaise tenait bon pour conserver le succès 4-3 de l'OL et les 3 premiers points de la saison. Un succès et un scénario qui donneront un boost de confiance aux Gones.