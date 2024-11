L'Equipe du soir l'écoeure, un journaliste règle ses comptes

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est une émission qui compte dans le paysage audiovisuel français, L'Equipe du Soir a trouvé sa place depuis de longues années. Mais tout le monde n'est pas fan, loin de la même.

Depuis septembre 2008, les amateurs de débat sur le sport ont rendez-vous sur la chaîne L'Equipe en fin de soirée. Au fil des années, les journalistes et consultants se sont succédé sur le plateau de l'émission présentée par Olivier Ménard, chacun avec des styles différents, ce qui fait le charme de L'Equipe du Soir. Parmi les nombreux journalistes passés dans l'émission, il n'y a jamais eu Pierre Ménès, qui a pourtant un ton à même de correspondre à ce talk-show. Ancien journaliste de l'Equipe, il avait même travaillé avec Didier Roustan sur L'Equipe TV pour Enfin du foot, Pierre Ménès ne le cache pas, il ne travaillera jamais pour L'Equipe du Soir et il admet sans problème n'avoir aucun atome crochu avec la plupart de ceux qui participent à cette émission.

Il règle ses comptes avec L'Equipe du Soir

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien journaliste vedette de Canal+ est très cash lorsqu'il est interrogé sur L'Equipe du Soir et la possibilité qu'il puisse éventuellement un jour rejoindre cette émission. « J’aime beaucoup Olivier Ménard, qui est quelqu’un d’absolument délicieux. Mais je suis désolé de le dire, je ne supporte pas cette émission. Parce qu’il y a trop de gens que je ne supporte pas sur ce plateau et qui me le rendent bien d’ailleurs, les Riou, Schneider, Djellit, même Micoud. Non, c'est impossible pour moi. Très franchement, je pense en plus que c’est payé des clopinettes, s’il faut que je prenne un TGV et une nuit d’hôtel pour aller faire une émission. Je ne vais pas m’user la santé pour toucher 300 ou 400 balles », a confié Pierre Ménès. Après cela, il semble évident qu'il ne recevra pas d'invitation pour rejoindre l'équipe d'Olivier Ménard.