Jason Denayer cherche un club, la Ligue 1 se réveille

Jason Denayer est désormais totalement libre de tout contrat et cherche un club en Europe.

L’Arabie Saoudite n’est pas forcément l’Eldorado pour tout le monde. Si les salaires sont copieux, même les stars peuvent voir leur contrat se terminer brutalement, à l’image d’un Neymar qui a été renvoyé au Brésil en ce mois de janvier. Ancien taulier de la défense de l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer est depuis 2022 dans le Golfe, aux Emirats puis en Arabie saoudite dès 2023.

Malgré une utilisation régulièrement à Al-Fateh, club du milieu de tableau la saison dernière mais bon dernier lors de l’exercice en cours, la porte lui a été montrée. Le voilà désormais libre de tout engagement puisque son contrat s’est terminé. Il peut donc signer dans un club de son choix au moment qu’il le souhaite, sans les contraintes des dates finales du mercato puisqu’il est sans contrat. Plusieurs clubs français sont à la recherche d’un défenseur central, et cette donnée peut entrer en ligne de compte, même si cela fait trois ans que le Bruxellois a quitté la Ligue 1 et le plus haut niveau.

