Il ne faut pas manquer l'homme qui murmure à l'oreille de Zidane

Par Alexis Rose

Adjoint de Zinédine Zidane durant de longues saisons au Real Madrid, David Bettoni rêve maintenant de s'émanciper en prenant en mains une équipe en tant que numéro un, et pourquoi pas en Ligue 1.

Proche de David Bettoni depuis leurs années communes de joueur à Cannes au début des années 1990, Zinédine Zidane n’a pas hésité à prendre son ami comme adjoint lors de ses deux passages sur le banc de touche du Real Madrid. Avec un certain succès puisque les deux hommes ont remporté trois fois la Ligue des Champions tout en étant deux fois champions d’Espagne. Avec ce palmarès en poche, David Bettoni ambitionne maintenant de sauter dans le grand bain. Sachant que son Zizou est toujours sans poste depuis son départ de Madrid l’année dernière, l’homme de 50 ans souhaite lancer sa carrière au cours des prochaines semaines, et pourquoi pas en L1, où le LOSC a notamment coché son nom pour prendre la suite de Jocelyn Gourvennec. Une bonne idée, selon les dires de Fred Hermel.

Bettoni « est totalement préparé à prendre les rênes d'une équipe en L1 »

Bettoni : Est-ce une assurance de réussite d'avoir été adjoint de Zidane ?



🗣💬 Fred Hermel : "Il est totalement préparé à prendre les rênes d'une équipe. Il a été essentiel au succès de Zidane au Real Madrid." #RMCLive pic.twitter.com/VPg7Z8Jsel — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 12, 2022

« Arrigo Sacchi était pas mal comme entraîneur, non ? Et pendant de longues années, il a eu un certain Carlo Ancelotti comme adjoint. José Mourinho a été adjoint au Barça… L’histoire du football est faite de gens qui ont été adjoint de quelqu’un avant de se lancer. C’est la logique des choses. Le succès de Zizou, c’est le succès de Zidane et de Bettoni. Quand Zizou prend le Castilla, il appelle Bettoni. En janvier 2016, quand Florentino Perez demande à Zizou de prendre le Real, Zizou demande Bettoni en adjoint alors que le Real voulait mettre Santiago Solari. Pour Zidane, c’était avec Bettoni ou rien. C’est la vérité. Bettoni est donc essentiel dans la carrière de Zidane. Même en tant que joueur de petit niveau, il était déjà très intéressé par la tactique. Il est totalement préparé à prendre les rênes d'une équipe en L1 », a détaillé, dans l’émission Rothen s'enflamme, le consultant de RMC, qui pense que Bettoni a un grand avenir devant lui. Aux clubs français de saisir cette opportunité.