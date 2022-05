Bettoni attendait l’OL, ce sera finalement Lille

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Après des années passées dans l’ombre de Zinedine Zidane, David Bettoni souhaite se lancer en tant qu’entraîneur principal. Le technicien a récemment envoyé un appel du pied à l’Olympique Lyonnais, le club de sa région. Mais c’est plutôt le LOSC qui s’intéresse à ses services pour l’après-Jocelyn Gourvennec.

Coincé dans le ventre du mou du championnat, Lille avait des ambitions bien différentes en début de saison. Le champion de France, sans parler de doublé, espérait au moins lutter pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Mais les résultats et le contenu des rencontres n’ont pas été à la hauteur. Le Trophée des Champions remporté ainsi que le parcours jusqu’en huitièmes de finale de la C1 ne suffisent pas pour équilibrer la balance. La preuve, les Dogues ont provoqué la colère de leurs supporters, mais aussi celle de la direction.

Gourvennec viré après une saison

En effet, L’Equipe nous apprend que Jocelyn Gourvennec ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Le technicien va faire les frais de cette saison globalement décevante. Le successeur de Christophe Galtier devrait être contacté pour un licenciement à un an de la fin de son contrat. Ainsi, le président Olivier Létang pourra entamer les discussions avec sa cible David Bettoni. L’ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid n’attendrait plus que le coup de fil du dirigeant pour commencer à négocier.

"Quel entraîneur aujourd'hui ne voudrait pas entraîner un club de l'envergure de l'OL ? Un club historique qui joue pour l'Europe, qui joue pour gagner. Forcément, ça fait rêver"



Lyonnais de naissance, David Bettoni se verrait bien un jour entraîner l'OL (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/UnsCq4UnRM — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 10, 2022

On devine l’impatience du coach de 50 ans à l’idée de débuter une carrière en tant qu’entraîneur principal. Le natif de Saint-Priest veut sortir de l’ombre et ne ferme pas du tout la porte à la Ligue 1. Au contraire, David Bettoni était candidat à l’après-Vladimir Petkovic à Bordeaux, qui avait finalement choisi David Guion. Puis le mois dernier, son appel du pied à l’Olympique Lyonnais dans l’émission Téléfoot n’était pas passé inaperçu. Mais si les discussions aboutissent avec Lille, c’est en tant qu’adversaire que David Bettoni retrouvera Lyon la saison prochaine, et cela même si l'entourage du technicien a démenti une quelconque contact avec le LOSC, jugeant qu'il n'était pas correct de déjà penser au remplacement d'un technicien qui est sous contrat.