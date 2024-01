Il met la misère à Mbappé mais ne fait pas le malin

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé joueur le plus rapide de la Ligue 1, ce n'est pas le cas cette saison. Il s'est fait doubler par Mathias Pereira-Lage, qui prend ça avec prudence.

Aussi incongru que celui puisse paraître, ce dimanche soir se jouera bien le choc de la 18e journée de Ligue 1 avec l’affrontement entre le PSG et Brest. Les Bretons sont en effet troisièmes et cela ne peut pas être totalement un hasard une fois la mi-championnat passée. Le SB29 a su tirer profit d’un recrutement avec des joueurs revanchards de Ligue 1, et le fait que Pierre Lees-Melou soit un leader de l’équipe d’Eric Roy en dit long. Parmi les bonnes surprises, on retrouve Mathias Pereira-Lage, qui a bien rebondi après son passage compliqué à Angers, et vit donc une seconde jeunesse à 27 ans. Sa forme est étincelante, au point d’être en tête du classement des joueurs les plus rapides de Ligue 1 d’après un classement réalisé par la LFP sur le championnat. Le joueur de Brest s’est fait flasher à 36,35 km/h cette saison, soit légèrement plus rapide que le Montpelliérain Mousa Tamara (36,31 km/h) et notamment Jonathan Clauss. Un peu plus loin dans ce classement, on retrouve notamment Kylian Mbappé, qui prend la 6e place avec une pointe à 36,07 km/h.

Mbappé va vite... plus rapidement

Pas de quoi fanfaronner pour l’ailier brestois, qui sait qu’il n’a pas les mêmes qualités physiques que la flèche Kylian Mbappé. « Si je fais un sprint épaule contre épaule avec Mbappé ? Et bien pourquoi pas ? Moi, je suis un faux lent. Sur les premiers appuis, je vais être bien, peut-être un peu moins sur les suivants mais quand je suis lancé, je peux aller très vite. Le problème, c’est que Mbappé, lui, il est rapide tout le temps », a confié au Parisien Mathias Pereira-Lage, qui sait que le vent peut parfois souffler fort du côté de Francis-Le-Blé, mais un peu moins au Parc des Princes où aura lieu le match de dimanche soir.