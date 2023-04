Humilié, Monaco dit adieu au podium en 90 minutes

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

33e journée de Ligue 1

Stade Louis II

Montpellier bat Monaco : 4 à 0

Buts : Nordin (28e, 73e), Maouassa (65e), Mavididi (80e) pour le MHSC

Sauf miracle, l'AS Monaco ne finira pas sur le podium de la Ligue 1 cette saison. Une semaine après avoir été battu à Lens, le club de la Principauté a totalement sombré (0-4) contre Montpellier à Louis II.

Compte tenu du rythme infernal mené par l'Olympique de Marseille et le RC Lens, Monaco se savait dans l'obligation de ne pas se rater ce dimanche face à une formation de Montpellier, qui venait à Louis II pour sécuriser définitivement son maintien en Ligue 1. Et les Héraultais l'ont fait avec la manière, infligeant une correction à l'équipe de Clément. Même si c'est l'AS Monaco qui débutait au mieux la rencontre, sous la pluie, le MHSC a vite trouvé ses marques, et c'est logiquement que Nordin donnait l'avantage aux siens en première période (0-1, 28e).

Monaco s'effondre totalement

Après la pause, le scénario était encore plus dramatique pour les locaux qui craquaient complètement et encaissaient trois buts supplémentaires, les joueurs monégasques n'ayant pas grand-chose de sérieux à opposer à ceux de Montpellier. Plus que la gifle prise ce dimanche, c'est son effet au classement qui va coûter très cher à l'AS Monaco. Désormais, et avec un match de plus, le club du Rocher compte cinq points de retard sur Lens et six sur l'OM. Autrement dit, c'en est fini des espoirs de finir sur le podium de la Ligue 1 et de jouer la prochaine Ligue des champions. Pire encore, Ben Yedder et ses coéquipiers doivent dorénavant regarder derrière eux, Lille n'étant plus qu'à deux longueurs. Le ticket pour l'Europa League est loin d'être acquis. De son côté, Montpellier est désormais assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, Michel Der Zakarian a réussi son pari.