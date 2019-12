L1 : Nantes vient difficilement à bout de Dijon

Dans : Ligue 1.

Nantes bat Dijon à La Beaujoire : 1-0

But pour Nantes : Blas (73e)

Battu par le PSG en milieu de semaine, le FC Nantes s’est relancé ce dimanche après-midi en battant difficilement une accrocheuse équipe de Dijon (1-0).

En première mi-temps, les visiteurs étaient bien en place et ne laissaient qu’une seule petite occasion à Nantes. Mais, titulaire à gauche de l’attaque des Canaris, Simon ne trouvait pas le cadre face à Runarsson. A la pause, le DFCO tenait bon le point du match nul. Mais à force de défendre et de se montrer inoffensif, l’équipe de Stéphane Jobard finissait par craquer. A l’origine de l’action, Blas profitait d’une bonne remise de Simon pour ouvrir le score des 20 mètres. Un joli but qui suffisait au bonheur de Nantes, qui pouvait compter sur un grand Lafont en fin de match pour conserver son avance. Au classement, les hommes de Christian Gourcuff remontent à la sixième place tandis que Dijon reste seizième.