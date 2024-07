Grabuge en Normandie, le match Caen-Le Havre annulé

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Il faudra attendre encore quelques temps pour voir Caen et Le Havre se disputer la rivalité normande.

En effet, le match amical prévu ce samedi à Deauville pour le Trophée des Normands a été annulé ce mardi. Les autorités ont préconisé l’annulation du match pour des raisons de sécurité car il y avait des craintes au sujet de la rivalité entre les supporters des deux clubs. Et surtout, cette rencontre était prévue au stade de Deauville, au coeur de la cité balnéaire où les vacanciers sont en nombre, avec en plus le chassé-croisé entre juillet et août.

Ce trophée habituel permettait aux clubs amateurs de la région d’accueillir un match de gala au coeur de l’été, mais cette édition 2024 n’aura donc pas lieu. « C'est beaucoup de déception notamment pour le club de foot de Trouville-Deauville qui s'est investi depuis des semaines qui avait mobilisés ses bénévoles, investis financièrement pour recevoir ce trophée des Normands », a livré Jean-Louis Garros, dirigeant du Trophée des Normands à France Bleu.