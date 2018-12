Gilets Jaunes : Matchs annulés, Canal, Pierre Ménès sort le drapeau blanc

Dans : Ligue 1.

En attendant d’éventuelles autres annulations, la journée de Ligue 1 prévue ce week-end sera particulièrement tronquée avec déjà six matchs en moins. Les préfectures ont demandé et obtenu les annulations de ces rencontres en raison de la mobilisation des forces de l’ordre sur les manifestations prévues durant le week-end. Des circonstances exceptionnelles qui font passer le football au second plan. Et si certains peuvent s’en agacer, Pierre Ménès a tenu tout de même à rétablir ses vérités en trois points très clairs.

« A tous ceux qui me demandent ce que je pense des annulations, trois choses :

1°) Les forces de l’ordre ne peuvent pas être partout

2°) Il faut respecter ce mouvement tant qu’il est pacifique

3°) Les matchs prévus seront diffusés par Canal quand ils seront rejoués », a expliqué le consultant de Canal+ à propos de rencontres qui seront probablement déplacées à des jours et des horaires moins agréables pour le spectateur et le téléspectateur. Néanmoins, cela n’entre bien évidemment pas en ligne de compte dans les décisions des instances et des autorités.