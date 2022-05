Gameiro relance Strasbourg vers l’Europe

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

36e journée de Ligue 1

Stade Francis-Le Blé

La Stade Brestois s'incline contre Strasbourg 0-1

But pour Strasbourg : Gameiro (72e)

Succès difficile et important pour Strasbourg. Ce samedi, le Racing s’est imposé à Brest (1-0) sans vraiment convaincre. Les Alsaciens étaient bousculés dès l’entame de match, lorsque le poteau empêchait Mounié d’ouvrir le score de la tête. Mais la première période s’équilibrait peu à peu, y compris au nombre de montants touchés puisque Gameiro se heurtait à la barre du gardien Bizot après une belle passe de Thomasson ! Un sérieux avertissement pour des Brestois moins tranchants au retour des vestiaires.

Dominateur, Strasbourg se procurait plusieurs situations chaudes et se voyait récompensé par le but de Gameiro (0-1, 72e) en deux temps face à Bizot. Brest pensera égaliser grâce à un superbe enchaînement de l’attaquant Satriano dans la surface, mais la VAR détectera un hors-jeu de Mounié sur l’action. Les Strasbourgeois s’en sortent bien et reprennent provisoirement la cinquième place de Ligue 1.