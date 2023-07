Florian Maurice affronte l'OL pour un international français

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Prêté à l'AC Milan la saison passée où il n'a presque pas joué, Tiémoué Bakayoko est retourné temporairement à Chelsea où son contrat a expiré et n'a pas été prolongé. Le milieu pourrait rebondir en Ligue 1.

Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea, Tiémoué Bakayoko doit désormais trouver un nouveau club afin de relancer sa carrière. Membre éminent de l'épopée monégasque en 2016/2017, ce qui lui avait valu sa première sélection chez les Bleus, le milieu de terrain n'a jamais réussi à s'imposer avec la formation londonienne. Ses nombreux prêts en Italie, à Milan trois fois et à Naples n'ont pas convaincu les différents entraîneurs. Ni même pour son retour à l'AS Monaco lors de la saison 2019/2020, stoppée par la crise du coronavirus. À 28 ans, le milieu de terrain souhaite retrouver de la stabilité. Selon les informations du journal le 10 sport, Tiémoué Bakayoko est pisté par deux clubs de Ligue 1, le Stade Rennais ainsi que l'Olympique Lyonnais veulent relancer l'international français (1 sélection).

Rennes et l'OL se battent pour Bakayoko

Florian Maurice et Bruno Genesio seraient en train d'étudier la possibilité de faire revenir Bakayoko dans son club formateur. Une rumeur qui risque de prendre de l'épaisseur si Lovro Majer quitte le Stade Rennais. L'OL suit également le dossier du natif de Paris. Bien qu'il soit libre de tout contrat, Tiémoué Bakayoko a probablement des exigences salariales assez élevées. Lyon comme Rennes peuvent être des clubs intéressants pour relancer le milieu de terrain. Néanmoins, les Gones n'ont pas une entière liberté sur le marché des transferts et sont déjà occupés par Bradley Barcola qui est dans les petits papiers du PSG. Si le jeune espoir lyonnais rejoint le club de la capitale, alors l'OL pourra plus facilement se permettre de payer le salaire de Bakayoko. L'avenir de l'ancienne future star est lié à celui d'autres joueurs. Mais la Ligue 1 semble être la destination idéale pour le milieu de terrain.