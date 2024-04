Droits TV ‍: Un nouveau Mediapro en 2024, la L1 terrorisée

Dans : Ligue 1.

Tandis que Beinsports semble désormais seul en lice pour diffuser la Ligue 1 la saison prochaine, DAZN a fait une offre qui a particulièrement inquiété la Ligue de Football Professionnel.

Confirmant notre article de ce lundi midi, L'Equipe croit qu'effectivement Vincent Labrune devrait faire affaire avec Beinsports pour la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine, le chaîne sportive qatarie ayant la possibilité de sous-licencier deux matchs de chaque journée à Canal+. Un 7-2 qui ferait les affaires de tout le monde, mais que Beinsports n'acceptera de signer que si C+ est de la partie. En échange de cela, la LFP pourrait toucher 900 millions d'euros par saison, droits internationaux compris. Grâce à ce coup de pouce XXL du Qatar, les clubs de Ligue 1 vont éviter une grosse migraine, car ces dernières semaines, l'ombre d'un accord à la Mediapro, qui avait planté la LFP sans payer les matchs que la chaîne Téléfoot diffusait durant la saison 2020-2021. C'est DAZN qui a fait passer ce frisson.

DAZN pas certain de tout payer si le dossier traîne

En effet, le quotidien sportif révèle que lors des réunions entre la chaîne anglaise et la Ligue de Football Professionnel, les dirigeants de DAZN ont proposé 500 millions par saison, mais ont clairement fait savoir qu'ils exigeaient un accord tout de suite, sous peine de ne pas réellement pouvoir payer les échéances. Pour justifier cette condition, le Netflix du sport a expliqué que pour permettre de lancer cette chaîne 100% Ligue 1 il lui fallait du temps, notamment pour obtenir des canaux de diffusion chez les fournisseurs d'accès à internet. Et cette demande de DAZN a glacé le sang des présidents des 18 clubs de L1, qui ne veulent plus conditionner le paiement des échéances à un calendrier qu'il ne maîtrise pas. C'est pour cela que le diffuseur anglais a été poussé vers la sortie, Vincent Labrune voulant avoir la certitude d'être payé rubis sur l'ongle. Et avec Beinsports, financé par le Qatar, il n'a aucun doute à avoir, d'autant qu'Emmanuel Macron a mis récemment son nez dans le dossier.