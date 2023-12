Droits TV ‍: Un match de L1 gratuit, c'est la surprise avant Noël

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A l'heure où la LFP cherche encore l'offre fatale pour la diffusion des matchs de Ligue 1 à la télévision à partir de la saison prochaine, une chaîne française tente un gros coup ce week-end avec un match qui sera suivi.

Les semaines passent et tandis que la saison 2023-2024 va atteindre sa première moitié, on ne sait toujours pas à quelles chaînes il faudra s'abonner pour suivre le championnat dans un an. Vincent Labrune négocie discrètement la vente des droits en discutant avec chaque diffuseur, puisque l'appel d'offres a été déclaré infructueux. Et même si l'hypothèse d'une cession à 1 milliard d'euros par an peut d'ores et déjà être oubliée, le patron de la Ligue de Football Professionnel espère que les diffuseurs vont se battre. Parmi eux, il y en a un qui inquiète toutefois, c'est évidemment Prime Vidéo. Si Amazon s'est offert 80% des matchs de Ligue 1, dont l'affiche vedette du dimanche soir, le géant américain de l'e-commerce paraît proche de tout abandonner une fois son contrat terminé en juin prochain. Cependant, avant d'éventuellement partir, la chaîne a bien l'intention de faire quelques coups d'éclat.

L'OM gratuit ou presque, c'est déjà ça

Ce sera notamment le cas ce week-end, puisqu'à une semaine de Noël, Prime Vidéo a annoncé que le match opposant l'Olympique de Marseille à Clermont, programmé dimanche à 17h00 au Vélodrome, sera offert gratuitement aux millions de personnes qui ont un compte Prime sans l'option Ligue 1. Pas besoin donc d'être abonné à la chaîne Ligue 1 pour regarder une rencontre de l'Olympique de Marseille, un des deux clubs les plus populaires à la télévision avec le PSG. Cette initiative peut éventuellement être considérée comme un signal positif concernant l'avenir de Prime Vidéo, même si pour l'instant la société de Jeff Bezos ne semble plus vouloir investir des centaines de millions d'euros dans les droits du football comme son récent départ de la Premier League vient de le confirmer. En attendant, ce petit cadeau fera plaisir aux fans de l'OM et de Clermont.