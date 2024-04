Droits TV ‍: RMC de retour dans la course à la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

RMC a réduit la voilure en matière de droits sportifs, la chaîne semblant désormais se consacrer aux sports de combat. Mais une grosse surprise est possible.

Ces derniers jours, le suspense concernant le futur diffuseur de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 était surtout de savoir si Canal+ allait rejoindre Beinsports pour prendre une ou deux rencontres de notre championnat. DAZN semble avoir jeté l'éponge après que son offre de 500 millions d'euros a été refusée, et Prime Vidéo ne veut pas mettre plus de 100 millions d'euros par an, la messe paraissait dite pour la Ligue de Football Professionnel qui négocie à présent de gré à gré. Sauf que l'on a appris que Rodolphe Saadé, le patron de CGA CGM avait décidé de racheter BFM et RMC, un deal qui devrait se concrétiser cet été. Et voilà que le nom de RMC Sport revient sur le devant de la scène pour devenir un des diffuseurs de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine.

RMC prêt à faire une offre pour la Ligue 1 ?

BFM-TV, RMC et RMC Sport vendus au groupe CMA CGM de Rodolphe Saadé



Interrogé lors de son émission sur Twitch, Thibaud Vézirian a confirmé que cette histoire sur RMC lui était revenue aux oreilles récemment. Pour celui qui répète depuis trois ans que l'OM va être vendu aux Saoudiens, avec peut-être la présence de CGA CGM dans le deal, cela ne serait pas une aberration totale. « Je n’ai aucune info sur la présence de Canal+, mais certains avancent RMC qui va avoir le milliardaire Rodolphe Saadé à sa tête. Beinsports c’est le plus avancé, DAZN est en embuscade. Mais on verra selon la date de l’officialisation (ndlr : de la vente de l’OM), on ne saura pas si ce sera avant ou après l’attribution des droits, mais on pourrait avoir une belle fin de saison (...) », a confié le journaliste d'Entrevue. Du côté de RMC Sport, c'est évidemment le silence radio sur ce dossier, les intentions du futur propriétaire n'ayant pas encore été dévoilées. Mais Vincent Labrune a tout à gagner à voir un diffuseur de plus dans la bataille des droits TV, surtout s'il veut toujours rafler 900 millions d'euros par saison pour la Ligue 1.