Droits TV ‍: La vengeance de Canal+ est terrible

La vengeance est un plat qui se mange froid et même si le nom de Canal+ est de nouveau associé à la Ligue 1, la chaîne dirigée par Maxime Saada sera sans pitié avec la LFP.

A la surprise générale, et alors que C+ ne voulait plus entendre parler du Championnat de France de football suite à ce que le patron de la chaîne cryptée avait qualifié de gigantesque entourloupe lorsque la Ligue avait attribué à Amazon huit des dix matchs de chaque journée de Ligue 1 après le fiasco de Mediapro. Et à l'automne dernier, alors que Vincent Labrune avait lancé l'appel d'offres pour la période 2024-2029, le diffuseur historique du football français avait été très clair : « Les conditions de l’appel d’offres ont achevé de nous convaincre que votre seul objectif était d’en écarter Canal + et de favoriser Amazon. » Cet appel d'offres n'ayant pas abouti à un accord, le président de la Ligue de Footbal Professionnel négocie comme il le souhaite avec les différents diffuseurs. Et c'est dans ce cadre que Canal+ pourrait faire son retour, mais à ses conditions et elles seront drastiques.

Canal+ tient sa revanche

A la demande du Qatar, Beinsports est prêt à acheter les droits de diffusion de la Ligue 2 en France et à l'international, mais la chaîne sportive veut impérativement mettre Canal+ dans la boucle. Face à cette demande du média qatari, Maxime Saada aurait décidé de faire traîner les choses avant de finalement faire une proposition, mais pas au prix attendu par la Ligue 1 et Beinsports. Car C+ a déjà consenti à un gros effort financier pour acheter la totalité des droits de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence à partir de la saison prochaine et jusqu'en 2026-2027. Libération évoque une somme de 480 millions d’euros par an pour ce big deal.

🔝Record du CANAL Champions Club depuis 2021

Les dirigeants de la chaîne du groupe Bolloré pourraient donc faire coup double en achetant à Beinsports une petite partie des droits de la Ligue 1 et attendre le dernier moment pour tirer le prix vers le bas. C'est ce qu'affirme Le Quotidien du Sport. « CanaL+ en veut toujours à la LFP et devrait se positionner en tant que sauveur du championnat de France. Et ce, pour humilier Vincent Labrune et le mettre à genoux. C’est toute la stratégie de CANAL+. Laisser la situation se dégrader pour revenir comme le dernier joueur pour y mettre son prix au détriment de celui de la LFP. Une stratégie 100% gagnante pour Saada qui sait que la Ligue 1 est un produit facultatif pour lui », explique notre confrère.