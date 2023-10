Droits TV ‍: OM-OL, le fiasco qui va coûter très cher à la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

En pleine période de négociations des droits TV pour la période 2024-2029, la Ligue 1 a offert un spectacle affligeant dimanche en marge du match OL-OM, reporté en raison de l’agression dont a été victime le bus lyonnais.

A quelques kilomètres de l’Orange Vélodrome, le bus de l’Olympique Lyonnais a été sauvagement attaqué. Un incident ayant logiquement entrainé le report du match alors que l’entraîneur italien Fabio Grosso est sorti du bus en sang, tenant à peine debout avant d’aller se faire soigner dans les vestiaires de l’enceinte phocéenne. Les autorités ont pris une petite heure pour trancher, mais l’annonce a été sans surprise avec le report du match a une date ultérieure. Une terrible image renvoyée par la Ligue 1 en pleine période de négociations des droits TV pour Vincent Labrune et les dirigeants de la LFP. Dans un édito publié dans les colonnes de L’Equipe, Vincent Duluc a fait part de son désarroi face à de tels évènements.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2023

Pour le journaliste, il est clair que la Ligue 1 va payer au prix fort de tels actes avec une valorisation du championnat de France pour les potentiels diffuseurs qui ne cesse de baisser. « L'attaque a eu lieu sur la voie publique, mais il serait lâche et inconséquent de prétendre que cela n'a rien à voir avec le football, ni avec certains supporters de l'OM. Cela a tout à voir avec l'un, et avec les autres. Il est regrettable et choquant que le communiqué invraisemblable de légèreté de la Ligue de football professionnel l'ait oublié, dimanche » commente d’abord Vincent Duluc, critiquant le détachement de la LFP vis-à-vis de la situation de dimanche soir, avant de poursuivre.

OL-OM, une terrible pub pour la Ligue 1

« Le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est infiniment mieux comporté vis-à-vis des Lyonnais et de ces graves incidents, peut-être parce qu'il sait qu'il n'aura probablement pas de conséquences sportives à assumer, en raison de l'impossibilité réglementaire de reprocher à un club organisateur un incident hors stade, mais lui a su trouver les mots, au moins » a salué Vincent Duluc, lequel a apprécié le comportement et les mots de Pablo Longoria. Avant d’en remettre une couche sur la LFP et d’évoquer l’épineux sujet de la négociation des droits TV pour la période 2024-2029.

Merci pour votre soutien 👏❤️💙 pic.twitter.com/i7arys0ghO — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2023

« En paraissant s'exclure du problème, en décorrélant les incidents de ses compétitions et de l'OM sous prétexte que cela s'est passé sur la voie publique, la Ligue confond sa juridiction légale et sa juridiction morale. Elle risque de voir cette dernière, ce territoire hors stade sur lequel elle ferme les yeux, lui revenir comme un boomerang, au moment de négocier de gré à gré les futurs droits télé, après que Prime a passé un nouveau dimanche à commenter le vide et l'insupportable » a-t-il conclu. Il est clair que de tels incidents ne font pas du tout les affaires de la Ligue 1 dans sa quête d’un contrat en or massif pour la vente des droits TV. Comme si la situation n'était déjà pas assez complexe comme cela pour la Ligue, dont l'appel d'offres a été infructueux il y a quelques jours.