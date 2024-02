Droits TV ‍: Mbappé et le PSG coûtent 900ME

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En pleines négociations pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid serait un énorme coup dur pour le PSG mais aussi pour la LFP.

Le football français tremble. A lui seul, Kylian Mbappé est capable d’attirer les diffuseurs et de faire grimper le prix des droits TV pour la période 2024-2029 alors que les négociations sont en cours entre la LFP et DAZN, BeIn Sports ou encore Amazon Prime. Problème, la tendance est plus que jamais à un départ du capitaine de l’Equipe de France vers le Real Madrid en tant que joueur libre à la fin de la saison. Dans ce contexte d’incertitude lié à l’avenir de Kylian Mbappé, les dirigeants de la LFP et Vincent Labrune en tête se retrouvent confrontés à un problème d’attractivité pour la Ligue 1. Ce n’est pas Vincent Chaudel, cofondateur de l’Observatoire du sport business qui va dire le contraire. Interrogé par Le Parisien, il confirme que le départ de « KM7 » serait un très gros coup dur pour la LFP dans le cadre de la négociation des droits TV.

« Ce serait un coup dur que Mbappé s’en aille. Mais dans tous les cas, s’il avait resigné un an, ça n’aurait pas non plus eu un impact crucial. On parle ici de contrats de diffusion sur cinq saisons » estime le spécialiste, pour qui ce départ pourrait être celui de trop après ceux l’année dernière de Neymar et de Lionel Messi. « Le problème surtout, c’est que son départ viendrait s’ajouter à celui de Messi et Neymar l’été dernier, et que derrière, les clubs locomotives sont à la peine. Monaco en vente, Marseille dans le dur, Lyon au bord du gouffre, Bordeaux et Saint-Étienne en Ligue 2… Dans ce contexte, cela devient compliqué de convaincre un diffuseur de la compétitivité au sommet du championnat. Cette ultra-domination du PSG est pour moi plus problématique que l’avenir de Mbappé » estime le spécialiste.

Le boycott de Canal +, un autre problème pour la LFP

Au-delà du simple cas Kylian Mbappé, c’est aussi la complexité du paysage audiovisuel français qui complique la tâche de la LFP selon un observateur avisé de l’écosystème de la Ligue 1 et en premier lieu la position de Canal +, qui s’est retiré de toutes les négociations pour les droits TV du championnat de France. « La présence d’un joueur pareil et la présence de stars en général sont toujours un plus. Les diffuseurs tiennent compte du casting proposé. Mais le deal en négociation semble surtout subir la recomposition du paysage audiovisuel. Canal + n’est pas là, les GAFA semblent absents. Vous vous retrouvez face à moins de concurrence dans un marché qui stagne en Europe. Et comme on part de bas, c’est compliqué » estime ce spécialiste. Entre le boycott de Canal + et le départ à venir de Kylian Mbappé, ce sont assurément deux caillons énormes dans la chaussure de Vincent Labrune lors de ces derniers mois. La question est maintenant de savoir si le patron de la LFP parviendra tout de même à récupérer les 900 millions d’euros espérés pour les clubs français.