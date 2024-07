Droits TV ‍: Le Qatar fait du chantage à la France

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A un mois de la reprise de la saison, le dossier des droits TV de la Ligue 1 est dans l’impasse. Ni DAZN ni la création d’une chaine de la LFP ne font l’unanimité chez les présidents des clubs français, qui attendent Beinsports en sauveur.

La Ligue 1 reprend dans un mois et pour l’instant, l’épineux dossier des droits TV n’a toujours pas trouvé son épilogue. Lundi, Canal + a annoncé par la voix de son président Maxime Saada qu’il n’avait pas l’intention de bouger et cela pour des raisons principalement financières. Un coup dur pour Vincent Labrune et pour les présidents des clubs de Ligue 1, qui espéraient toujours secrètement un retour de la chaîne cryptée dans ce dossier afin de signer un bon deal. Pour l’heure, deux options sont sur la table et aucune n’a vraiment les faveurs des dirigeants français. La première est l’offre de DAZN, qui propose 375 millions d’euros pour huit matchs par journée. Cette offre du groupe britannique ne soulève pas les foules au conseil d’administration de la LFP, d’abord car le montant proposé est faible mais également parce que les garanties financières sont limitées.

Le foot français espère une offre de Beinsports

Traumatisés par l’épisode Médiapro, les présidents des clubs de Ligue 1 n’ont guère envie de confier leur avenir à un diffuseur qui semble bancal financièrement. La seconde solution est au moins aussi risquée, elle consiste à créer une chaîne qui appartiendrait à la LFP. Les deux solutions sont loin d’être idéales et le flou règne toujours pour les clubs français. C’est ainsi que selon Daniel Riolo, dont les informations sont confirmées par L’Equipe, une troisième option est toujours envisagée et mène tout droit à Beinsports dont le président n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi. A en croire le journaliste de RMC, une partie des dirigeants du football français espère toujours que la chaîne qatarie va se porter candidate sur le gong pour récupérer les droits TV de la Ligue 1 à un prix correct… chose qui n’est pas totalement impossible.

Droits TV : Canal+ n'a plus d'argent, la Ligue 1 peut pleurer https://t.co/cFi5ziIyir — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2024

Le Qatar ne fera toutefois pas ce geste « gratuitement » et attendra en retour quelques contreparties. A en croire les informations du journaliste de l’After Foot, qui a mené sa petite enquête à ce sujet, le Qatar réclamerait des faveurs diplomatiques importantes à la France, qui devraient être révélées dans les jours à venir. Certaines requêtes ont d’ailleurs été évoquées en personne par l’Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, lors du repas avec Emmanuel Macron le 27 février dernier à l’Elysée. Certaines demandes semblent trop importantes, mais la France pourrait publiquement remercier le Qatar et ainsi faire briller l’image de l’Etat qatari, en échange d’un investissement qui pourrait s’élever jusqu’à 500 millions d’euros pour l’achat des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029.

Ce geste serait d’autant bien vu que chez les présidents des clubs français, on s’interroge de plus en plus sérieusement sur la stratégie de Nasser Al-Khelaïfi selon L’Equipe. Il faut dire que le président du PSG et de Beinsports s’est fermement opposé à DAZN et à la création d’une chaine par la LFP lors des dernières réunions la semaine dernière… sans pour autant proposer de solution viable en échange. L’investissement de Beinsports pour sauver la Ligue 1 serait donc très bien perçu et le Qatar deviendrait alors le sauveur du football français, un rôle qui convient sans doute très bien à Nasser Al-Khelaïfi.