TV ‍: BeInSports paiera ses 100 ME à une condition ‍!

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, BeInSports s’est entendu avec la LFP pour la diffusion d’un match de championnat par journée contre un total de 100 ME par an. Mais pour l’instant, la chaîne qatari n’a encore rien payé.

Cet été, le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a été interminable à tel point qu’à un moment, certains ont imaginé que le championnat de France reprenne sans diffuseur. DAZN et BeInSports ont finalement raflé la mise. La plateforme anglaise a accepté de payer 400 ME par saison pour diffuser huit matchs par journée en direct tandis que la chaîne qatarie s’est entendue avec la LFP pour un deal à hauteur de 100 ME par an pour diffuser le match du samedi à 17 heures chaque week-end. Problème, on a appris ces derniers jours que BeInSports n’avait en réalité signé aucun contrat avec la Ligue de Football Professionnel et donc qu’elle diffusait pour l’instant la Ligue 1 sans avoir versé un centime aux clubs.

Un énorme bug qui a cependant une explication tout à fait rationnelle selon le compte insider La Source Parisienne. « BeIn a proposé 100 ME ( 80 ME pour les droits de diffusion + 20 ME pour les sponsors invendus ). Problème tous les clubs de ligue 1 et la LFP n’ont toujours pas trouvé encore d’accord sur les droits de sponsoring » nous apprend le compte spécialisé, qui sous-entend donc que chaque club de Ligue 1 va devoir trouver un accord avec le Qatar pour du sponsoring afin que BeInSports paie les 100 ME de droits TV prévus. Une situation assez lunaire mais qui s’explique par le soutien sans faille du Qatar envers le championnat de France selon La Source Parisienne.

BeInSports n'a pas encore payé, l'explication tombe

« Quand la France du football crache sur le Qatar toute l’année, alors qu’eux soutiennent financièrement la Ligue 1 + Ligue 2 il y a comme un problème. Quand le bus régie du seul diffuseur qui a fait une offre pour sauver la Ligue 2 se fait fracasser, cela les fait réfléchir oui. Sinon pas un mot sur Canal +, Amazon, Apple, Netflix qui n’ont fait aucune offre pour soutenir le football Français. Ne soutenez pas le football Français tout ira bien, soutenez le football français et on crachera sur vous » écrit le compte sur X, défendant à 100% BeInSports, dont le propriétaire est également celui du Paris SG. Espérons néanmoins que tout cela se règle au plus vite car même si cette histoire n’a rien à voir avec celle de Mediapro, qui avait refusé de payer la LFP car elle n’en avait tout simplement pas les moyens, les clubs de Ligue 1 auront vite besoin de l’argent de BeInSports en plus de celui de DAZN.