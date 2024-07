Droits TV ‍: Ecran noir sur la L1, ce président est bouillant

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Soutien affirmé de Vincent Labrune au sein de la Ligue, Jean-Pierre Caillot ne veut pas que la LFP se précipite dans son choix pourtant crucial des droits TV. Même un début de saison sans diffuseur ne l'inquiéterait pas.

Surréaliste sortie de Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. Pour lui, le problème des droits TV est à prendre avec beaucoup de recul, et l’idée de débuter la saison sans que les matchs soient diffusés ne lui semble pas bien grave. Connu pour être l’un des bras droits de Vincent Labrune, le dirigeant du club rémois assure que plusieurs solutions sont à l’étude, mais il ne se prive pas de tacler Canal+ pour son désintérêt pour la Ligue 1. Dans une interview fleuve à L’Equipe, Jean-Pierre Caillot a en tout cas réglé ses comptes, même si sa prise de position la plus virulente reste de pouvoir accepter selon lui sans broncher une reprise de la Ligue 1 sans diffusion à la télévision.

Canal+ va pleurer sans la L1, il l'assure

« La nouvelle chaine 100 % Ligue 1 ? Il y a un peu un ultimatum car il faut du temps pour la démarrer. Mais si on doit reprendre la saison sans chaîne, pendant une ou deux journées, on assumera. Les gens iront au stade pour voir les matches. Et on patientera. Je pense que c'est une erreur de démarrer quelque chose dans la précipitation », a livré Caillot, reconnaissant que l’offre financière de DAZN sur la durée ne satisfaisait personne au sein des clubs de Ligue 1. Outre la création de la chaine de la LFP, l’idée de voir BeIN Sports revenir aux affaires est espérée, mais le dirigeant champenois avoue que c’est pour le moment illusoire. « Jusqu'au bout, on peut avoir de l'espoir... L'espoir fait vivre. Sur ce que je sais, beIN est intéressé par le produit. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela ne se traduit pas par une offre concrète. C'est un peu la guerre des nerfs », a reconnu le président du Stade de Reims, qui a en tout cas récolté quelques moqueries quand il s’en est pris à Canal+, assurant que sans les deux matchs de Ligue 1 par journée, la chaine de Vincent Bolloré allait perdre du monde au niveau des abonnés.

« Il y a un marché mondial qui n'est pas porteur. Et puis, il y a un opérateur majeur en France en matière de distribution (Canal+), qui, clairement, s'attaque au football. Et pense que la Ligue 1 est un produit qui n'intéresse pas ses abonnés. Ce qui est une erreur à mon avis, même si cela n'engage que moi. S'il n'y a plus de Ligue 1, je ferai comme beaucoup de mes amis, je me désabonne. Mais c'est comme ça… », a lancé Jean-Pierre Caillot, pour qui la guerre est ouverte avec Canal+, au niveau de la diffusion comme de la distribution de la Ligue 1.

En attendant, le championnat va reprendre dans un peu plus d’un mois, et l’un des bras droits de Vincent Labrune vient de prendre la parole pour expliquer qu’il n’y avait pas spécialement d’urgence, et que la Ligue 1 pourrait reprendre sans diffuseur pour la première fois depuis 40 ans. Ce pourrait être un sacré problème, ne serait-ce que pour les droits du championnat qui ont aussi été vendus à l'étranger, et qu'il faudrait alors en partie rembourser.