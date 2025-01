Droits TV ‍: Labrune viré pour faire revenir Canal+ ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à une soirée de folie avec le multiplex de la dernière journée de la Ligue des Champions mercredi, Canal Plus a prouvé à tout le monde que le football intéresse encore un public assez large en France. De quoi faire naître une idée à Daniel Riolo.

Non, le football n’est pas mort et dispose encore d’un bel avenir ! Alors qu’un sport comme le rugby a pris des parts de marché au foot au cours des derniers mois, en raison du manque de visibilité de la Ligue 1 sur DAZN, une grande partie du public français laissait entendre que l’intérêt pour le foot était sur le déclin. Canal Plus a prouvé le contraire mercredi soir. À l’occasion du tant attendu multiplex de la dernière journée de la Ligue des Champions, l’ensemble des chaînes de Canal ont atteint une audience globale de 2,28 millions de téléspectateurs, avec un pic à 2,62 millions. Une audience qui représente un record pour du foot cette saison.

Daniel Riolo veut revoir la L1 sur Canal+

Le public foot est sur canal ! Alors on change le patron de la LFP et on deal a nouveau avec canal pour le bien de notre foot … c’est quand même pas compliqué ! pic.twitter.com/HETDqUWQWH — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 30, 2025

De quoi faire germer une idée dans la tête de Daniel Riolo, celle de pousser Canal Plus à revenir vers la Ligue 1. « Le public foot est sur Canal ! Alors on change le patron de la LFP et on deal à nouveau avec Canal pour le bien de notre foot… C’est quand même pas compliqué ! », a balancé le journaliste de RMC sur les réseaux sociaux. Une volonté partagée par tous les suiveurs du foot français, qui aimeraient bien revoir les matchs de championnat sur la chaine cryptée. Diffuseur historique de la L1 depuis les années 1980, Canal ne propose plus aucun match de championnat cette saison, sachant que DAZN et beIN Sports ont récupéré les droits TV jusqu’en 2029. Mais d’ici là, et sachant que DAZN, qui a plus fait grimper le piratage que son nombre d’abonnés cette saison, pourrait jeter l’éponge en cours de bail, Canal pourrait revenir en force. Enfin, si Vincent Labrune, le président de la LFP, et Maxime Saada, le boss de Canal, arrivent à faire la paix pour servir l’intérêt du football français.