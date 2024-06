Droits TV ‍: Labrune lance la chaine 100% L1 et maltraite encore Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La Ligue de Football Professionnel a annoncé que tout se mettait en place pour le lancement de sa chaine dédiée à la Ligue 1, sans compter sur les autres opérateurs. Un choix fort devant l'immobilisme de Canal+, que Labrune ne digère pas.

Il n’y a plus de plan B pour le football français. La menace de la LFP de lancer sa propre chaine pour diffuser les matchs de Ligue 1 a été mise à exécution ce vendredi à l’occasion du conseil d’administration de la Ligue. Bien évidemment, tout cela reste sujet à d’éventuelles offres extérieures qui pourraient tout changer, mais la ligne éditoriale du nouveau média de la Ligue a été tracé, avec pour but donc de commercialiser cette chaine sur les opérateurs classiques ou plus originaux, afin de récolter le pourcentage maximum du montant des abonnements, et permettre au football français de survivre avec des droits TV qui ne seront clairement pas faramineux, mais dont ils auront la maitrise. Et aussi, au passage, la possibilité de fermer cette chaine si, à l’avenir, un accord venait à être trouvé avec un diffuseur.

Mais pour le moment, en dehors de discussions bien ternes avec DAZN et Amazon, aucune avancée n’a eu lieu avec BeIN Sports, coincée par Canal+. La chaine cryptée n’a aucune intention de faire le premier pas et laisse la LFP se débrouiller avec un feu qu’elle a elle-même allumé selon Maxime Saada. Ainsi, la LFP a présenté aux présidents de clubs et membres de son conseil d’administration la nouvelle chaine 100 % L1, avec les aspects financiers et techniques, sachant que la Ligue a déjà acheté du matériel pour pouvoir diffuser rapidement les rencontres si le besoin était. Pas de quoi totalement rassurer les clubs de Ligue 1, qui ont bien compris qu’à la rentrée, il y aura zéro droits télé pour eux car les abonnés ne vont pas venir par millions dès l’ouverture de la chaine.

Labrune tacle encore Canal+

Si selon L’Equipe, Waldemar Kita se voulait optimiste, le président du FC Nantes ne savait clairement pas sur quel pied danser. « On peut parfois avoir des problèmes individuels mais la sagesse finit toujours par revenir. Moi, j'aime beaucoup Canal+ et j'y crois encore », a prévenu le dirigeant des Canaris. En ce qui concerne la réconciliation avec Canal+, c’est tout de même loin d’être gagné. La chaine de Vincent Bolloré ne montre aucune envie de rapprochement, et se fait régulièrement tacler par les présidents de Ligue 1, à Montpellier, Brest ou Lens. Et Vincent Labrune n’a pas été le dernier à y rajouter sa petite couche lors de ce conseil d’administration. « On a des adversaires qui veulent prendre chaque mot, chaque prétexte pour gagner du temps. Je trouve que j’ai été très sympa avec Canal. On va avoir une solution », a livré le président de la LFP selon RMC. Sa sympathie n’a clairement pas sauté aux yeux ces derniers temps, surtout après la couche rajoutée dans l’entretien au Monde récemment.