Droits TV ‍: La Ligue 1 c'est pour les riches, le scandale dénoncé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

DAZN et BeIN Sports diffuseront la Ligue 1 la saison prochaine pour un total de 500 millions d'euros. Au final, les abonnés pourraient payer jusqu'à 50 euros par mois pour regarder le championnat de France.

La Ligue 1 va pouvoir quelque peu avancer. Du moins pendant un temps. En effet, DAZN et BeIN Sports seront les prochains diffuseurs du championnat de France pour un total de 500 millions d'euros. DAZN diffusera 8 matchs et BeIN Sports un seul. Pour son offre, le média anglais pourrait proposer 35 euros par mois, et la chaine qatarie propose déjà une offre à 15 euros par mois. Au total, c'est 50 euros qui pourrait être demandés pour les fans de foot français. Un montant énorme, surtout au vu de la conjoncture économique actuelle. Pour Olivier Bossard, la Ligue de Football Professionnel ne se rend pas compte du préjudice qu'elle fait subir aux amoureux du ballon rond.

Un prix écoeurant

📺 Le foot à la télévision est-il devenu un luxe ? 💵



🗨️ @Olichebo : "C'est du vol !" #EDS pic.twitter.com/kweof6H7u2 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) July 18, 2024

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas hésité à pousser un coup de gueule sur le sujet et à parler de vol concernant ce prix. « C'est du vol. Pour moi 50 euros, c'est totalement hors-sol. C'est l'INSEE qui sortait ce chiffre, il y a 9 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. Aller payer 50 euros pour voir du football, c'est trois fois plus cher que pour prendre une chaine avec des films et des séries à gogo. Le choix sera vite fait. Faut que le rapport qualité/prix soit bon. Là, il est catastrophique. Mbappé s'en va, Monaco va être racheté, Nice son argent va aller à Manchester, Lens va réduire la voilure... Il n'y a rien qui va dans cette histoire », a notamment pesté Olivier Bossard, qui ne serait pas surpris d'un énorme fiasco pour DAZN et BeIN Sports. C'est en effet ce qu'on peut redouter.