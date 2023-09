Droits TV ‍: La LFP veut un milliard, le choc sera violent

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, la LFP et son président Vincent Labrune ont annoncé fièrement le lancement de l'appel d'offres pour les droits tv de Ligue 1 2024-2029. Avec son offre et ses nouveaux lots, Labrune entend atteindre le milliard d'euros. Impossible selon plusieurs spécialistes.

Sourire affiché, confiance dans la voix, Vincent Labrune a présenté son plan pour les futurs droits TV de Ligue 1. Le plan parfait pour toucher le pactole ? Le président de la LFP compte sur de nouveaux horaires de match, une répartition des lots modifiée et un dialogue avec plusieurs groupes audiovisuels pour atteindre le milliard d'euros espéré. Une grande confiance en soi qui illustre selon lui la bonne réflexion des instances mais qui est surtout synonyme de folie pour certains journalistes. Thibaud Vézirian notamment parle d'un montant « impossible » à atteindre dans son Dèj Foot. Mais, le plus véhément et documenté sur le sujet reste Romain Molina.

Le milliard n'arrivera pas, la Ligue 1 en danger

Molina accuse explicitement Vincent Labrune de mentir sur l'état financier du football français et de la LFP, raison pour laquelle il vise le milliard d'euros. « On a l’impression que le football français s’est amélioré, qu’il est désormais en bonne santé financière. Une impression confirmée par les grandes folies, les grandes dépenses de la LFP. Outre ses nouveaux locaux à prix d’or (127 ME), on a embauché à tour de bras avec des notes de frais pas possible. On mène la grande vie aujourd’hui à la Ligue sous l’impulsion de son président, l’homme très très fort du football français Vincent Labrune. En réalité, ce bilan affiché partout est mensonger. Avec les propos de M.Mickeler patron de la DNCG, on est en train de mentir aux gens et aux décideurs politiques », a t-il affirmé.

LFP : les droits TV de la Ligue 1 mis à prix à 800 millions d’euros par saison

➡️ https://t.co/SBKpAoJICs pic.twitter.com/92he7bTq0a — Le Parisien | sport (@leparisiensport) September 12, 2023

Pour lui, la LFP et les clubs professionnels jouent avec le feu. Des faillites risquent de survenir car le milliard d'euros est techniquement impossible à atteindre au vu de l'attractivité du football français. « Penser que le football français aujourd’hui vaut 1 milliard, avec ses résultats, et le fait d’avoir perdu deux têtes de gondole, Neymar et Messi, au niveau international, c’est vraiment se foutre de la gueule du monde. Ou se mettre le doigt dans l’œil. Mais bon, c’est pas grave, visons le milliard, tout va bien dans le meilleur des mondes, parce qu’au pire des cas, il y a toujours les politiques et donc le contribuable français pour sauver nos erreurs… », a t-il conclu alarmiste, confirmant bien que dans le mois qui arrive le foot français joue presque sa survie.