Droits TV ‍: La course aux millions est lancée, les clubs sur les dents

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le dossier de l’obtention des droits TV pour la période 2024-2029 prend une tournure de plus en plus inquiétante pour les clubs de Ligue 1, alors qu’aucun accord n’a pour l’instant été trouvé.

La saison 2024-2025 démarre dans moins de deux mois et pour la LFP, le temps est à l’urgence et à la crise. Et pour cause, aucun accord n’a été trouvé pour l’obtention des droits TV sur la période 2024-2029, de quoi faire passer de sales nuits à Vincent Labrune et à ses collaborateurs. Le patron de la Ligue de football professionnelle réclamait initialement un milliard d’euros pour les droits de la Ligue 1. Les objectifs colossaux ont été revus à la baisse puisque désormais, Vincent Labrune envisage de céder les droits TV de la Ligue 1 pour (seulement) 500 millions d’euros.

Champion des droits TV, le PSG rigole de la crise en Ligue 1 https://t.co/HmFrMU7NA4 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2024

Une nouvelle donne qui pourrait inciter Beinsports ou encore Canal+ à revenir à la table des négociations. Pour les clubs français en revanche, difficile d’avaler une telle baisse de revenus. Dans ce contexte, la répartition des droits TV internationaux est plus cruciale que jamais. Ceux-ci étaient très faibles sur la dernière période et vont sensiblement augmenter pour atteindre une somme avoisinant les 150 millions d’euros, selon L’Equipe. Mais la priorité pour certains clubs est désormais de revoir le système de redistribution de ses droits internationaux.

Les clubs européens avantagés

Actuellement, la majorité des droits internationaux est destinée aux clubs qui ont participé à des coupes d'Europe lors des trois dernières saisons. Un modèle que certains clubs souhaitent modifier afin de combler la perte des droits domestiques, et pour ne pas mettre en péril certains clubs plus petits. « Sur la partie qui concerne tous les clubs (les droits domestiques), les revenus vont baisser et sur la partie réservée à quelques-uns (droits à l'étranger), ils augmentent, ça ne serait pas totalement stupide » souffle dans les colonnes du quotidien sportif un proche du dossier, qui espère que la redistribution des droits TV internationaux sera modifiée. Cette nouvelle clé du dossier va assurément occuper les présidents des clubs de Ligue 1 ainsi que la LFP dans les semaines à venir. Un nouveau problème de plus à gérer dans cet épineux feuilleton.