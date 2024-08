Droits TV ‍: Il s’abonne à DAZN et doit se justifier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours désormais, la Ligue 1 reprendra ses droits. DAZN fera sa grande rentrée comme diffuseur principal du championnat de France, alors que ses offres continuent de faire grincer des dents.

DAZN aura une énorme pression sur ses épaules lors de ses grands débuts comme diffuseur principal de la Ligue 1. Le média créé en Angleterre doit faire face à une pluie de critiques. La raison ? Ses offres et prix proposés. Pour ses tarifs d'abonnement, DAZN propose déjà deux offres : 29,99 euros par mois avec un engagement annuel pour tout son contenu et la seconde à 14,99 euros par mois (engagement annuel également), et qui donne la possibilité de voir une rencontre de Ligue 1 par week-end. Beaucoup prédisent déjà la chute de DAZN avec de telles contraintes pour les fans et observateurs de foot français. Cependant, certains vont quand même faire des sacrifices pour s'abonner à DAZN. Ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire...

Pierre Ménès s'abonne mais crache sur DAZN

Puisqu’il faut tout justifier je suis OBLIGÉ d’être abonné au diffuseur pour pouvoir regarder les matchs et faire mes débriefs sur YouTube . Et je ne veux pas prendre d’iptv. Donc je n’ai pas le choix. Ça ne veut pas dire que je suis content et je serai toujours contre DAZN — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 13, 2024

Ces dernières heures, le consultant a en effet avoué via son compte X qu'il ferait partie, à contre-coeur, des abonnés du média anglais : « Puisqu’il faut tout justifier je suis OBLIGÉ d’être abonné au diffuseur pour pouvoir regarder les matchs et faire mes débriefs sur YouTube. Et je ne veux pas prendre d’iptv. Donc je n’ai pas le choix. Ça ne veut pas dire que je suis content et je serai toujours contre DAZN. (...) Pour parler d’un match c’est mieux de l’avoir vu… ». Pierre Ménès propose toujours des débriefings de matchs sur ses médias et veut se donner toutes les chances d'en parler le mieux possible. Il était cependant très critique ces dernières semaines à propos du comportement de la LFP et des offres de DAZN. Reste à savoir comment la mayonnaise prendra pour le média, alors que les doutes sont assez énormes.