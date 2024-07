Droits TV ‍: Foire d’empoigne, Nasser Al-Khelaïfi perd son sang-froid

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'issue est proche pour les droits TV de la Ligue 1 ? Pas si sûr, car le désaccord est total et plusieurs présidents estiment que les solutions proposées ne sont pas viables. Nasser Al-Khelaïfi est pas loin de péter un câble.

Les clubs de Ligue 1 se réunissent actuellement pour tenter de mettre un terme à la recherche d’un diffuseur pour les droits télévisuels du championnat de France de Ligue 1. Le ton monte alors que l’heure cruciale du choix se rapproche, au point que tous les acteurs du football français se soient réunis un dimanche 14 juillet dans l’après-midi. Nasser Al-Khelaïfi semble être clairement l’un des plus nerveux, lui dont la double casquette de président du PSG et de directeur général de beIN Sports lui vaut d’être au centre des attentions. Le dirigeant qatari pousse pour la solution qui verrait sa chaine récupérer une partie des droits, avec DAZN également, reproche aux présidents de Ligue 1 d’envisager sérieusement de lancer la chaine 100 % Ligue 1. Une joute verbale a même eu lieu avec le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, accusé par celui du PSG de ne rien comprendre à ce dossier, affirme RMC.

De son côté, l'OL a pris position pour une chaine 100 % Ligue 1, ce qui a le don de faire peser l'indécision, surtout que le contenu proposé actuellement ne convient pas non plus au club rhodanien, qui demande du temps avant de trancher. Quelques dirigeants essayent de maintenir le calme tandis que d’autres passes d’armes ont lieu, notamment entre le président de Nantes, Waldemar Kita et celui de Reims, Jean-Pierre Caillot. Le dirigeant des Canaris souhaite même qu’aucune décision ne soit prise dans ces conditions, mais il semble bien que tout le monde soit sur le point pour trancher à la fin d’une journée bouillante. Et ce devrait être en faveur d'une entente entre DAZN et BeIN Sports, pour laquelle la majorité des dirigeants de Ligue 1 a voté ce dimanche soir.

Un ensemble qui ne fait en tout cas pas très sérieux à un mois de la reprise.