Droits TV ‍: Cette étude terrifie la Ligue 1 et les chaînes de télé

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs se succèdent concernant le ou les futures chaînes qui diffuseront la Ligue 1 à compter de la saison prochaine, une étude promet un avenir compliqué au football à la télévision.

Les instances du football professionnel français se battent pour arracher le plus gros chèque possible aux diffuseurs, les 18 clubs de Ligue 1 ayant essentiellement un business model basé sur ces fameux droits TV. L'appel d'offres lancé par la LFP ayant échoué l'hiver dernier, Vincent Labrune peut négocier de gré à gré, et laisser fuiter les informations qui vont dans le sens d'une grosse concurrence. Il y a quelques semaines, c'est DAZN qui semblait proche de rafler la totalité des droits, le Netflix du sport voulant s'implanter durablement en France. Et puis finalement, le diffuseur anglais a été repoussé par la LFP et c'est désormais Beinsports, avec probablement Canal+, qui est désormais le favori pour ces fameux neuf matchs par soirée de Ligue 1 à partir de la saison 2024-2025. Mais une étude montre probablement pourquoi tout n'est plus aussi simple.

1/2

💸 1 Chiffre & du Sport | Droits TV de la #Ligue1 📺



Au-delà de la querelle entre C+ et la LFP, 1 probable ↘️ du nombre d’abonnés à la TV payante en France (22,2 M en 2023 vs 21,1 M en 2029) peut expliquer les difficultés à dépasser le montant existant de 695,5 M€

Les… pic.twitter.com/nYP5y6eAwB — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) April 9, 2024

Réalisé par la société spécialisée Statista, une étude montre que dans les cinq prochaines années, le nombre d'abonnés aux télévisions payantes va nettement décliner, et cela, dans toute l'Europe. Ainsi, en France, les chaînes vont perdre un million de clients, et forcément cela va ressentir sur les revenus des diffuseurs. « Les revenus du payant en Europe occidentale devraient passer de 26,2 milliards de dollars en 2022 à 21,5 milliards de dollars en 2028 », précise cette étude, qui constate cependant que du côté de l'IPTV les recettes seront stables autour de 7,7 milliards de dollars. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre que si les chaînes de télévision ont moins d'abonnés et gagnent moins d'argent, l'achat des droits TV de la Ligue 1 ne donnera plus lieu à une bataille gigantesque entre les diffuseurs. Le modèle du football va probablement devoir être revu, aux dirigeants de trouver de nouvelles solutions.