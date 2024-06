Droits TV ‍: Canal+ l’humilie, en pleine tempête, Labrune promet d’assumer

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la Ligue 1 et la Ligue 2 reprendront dans quelques semaines, aucun accord de diffusion n'a encore été trouvé. La situation est plus chaotique que jamais mais n'empêche pas Vincent Labrune de prendre la parole.

Vincent Labrune, patron de la Ligue de Football Professionnel, est dans le pétrin. S'il comptait négocier les droits de la Ligue 1 pour un total d'un milliard d'euros il y a quelques mois, l'ancien président de l'OM s'est fait une raison et a considérablement revu à la baisse ses demandes. Il faut dire que personne ne se bouscule au portillon pour racheter les droits du championnat de France. Prime Video est hors course sur une offre globale au montant désiré, tout comme DAZN. BeIN Sports mais surtout Canal+ sont des options crédibles, même si la chaine cryptée ne veut pas négocier quoi que ce soit pour le moment. Ses relations avec le football français sont devenues exécrables et Canal+ sait que le temps joue en sa faveur. A moins que la LFP ne décide de créer sa propre chaine, avec une offre à 25 euros par mois... En tout cas, à l'heure actuelle, le foot français est dans l'impasse.

Labrune, l'impasse est totale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

Lors d'un entretien accordé au Monde, Vincent Labrune n'a d'ailleurs pu cacher que Canal+ n'avait jamais daigné lui donner l'heure... « Jusqu’à présent, ni M. Saada ni M. Bolloré n’ont jamais voulu négocier ni même discuter avec nous. Mon travail est de me battre jusqu’à mon dernier souffle pour défendre l’intérêt de nos clubs. Si nous perdons cette bataille, je le dirais et je l’assumerais », a notamment indiqué le boss de la LFP, quelque peu désabusé. Pas de quoi rassurer les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, qui ne peuvent toujours pas faire leur budget précisément à l'aube du prochain exercice. Le mercato estival s'en retrouve bloqué également, ce qui ne fait les affaires de personne, surtout que la Ligue 1 vient de perdre sa dernière grande star, à savoir Kylian Mbappé. En attendant, en cas d'échec retentissant, cela risquerait de coûter sa place à Vincent Labrune, même si ce n'est pas son départ éventuel qui sauverait les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.