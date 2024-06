Droits TV ‍: Canal+ et Beinsports nouveaux propriétaires de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel n'a pas trouvé de diffuseur pour la prochaine saison de Ligue 1. Ce sont désormais les chaînes qui ont totalement la main sur le championnat de L1.

Vincent Labrune a beau être le patron de la LFP, l'absence de visibilité pour la Ligue 1 à partir du 16 août ou bien une diffusion réduite sur une chaîne 100% Ligue réservée à ceux qui ont les moyens de payer 30 euros rien que pour cela, serait l'annonce d'une énorme crise qui pourrait tout emporter sur son passage, y compris l'ancien patron de l'OM. A un moins et demi du début de la saison 2024-2025, les clubs de L1 sont à l'arrêt en attendant de savoir qui va payer pour les droits de diffusion de leur championnat, et surtout qui pourra verser la première échéance qu'ils attendent dès le mois d'août. Tandis que Maxime Saada, le patron de Canal+, assistait vendredi soir à la finale du Top 14 au Vélodrome, et que Beinsports se régale avec l'Euro 2024, ces deux chaînes ont désormais l'avenir de la Ligue 1 dans les mains. Et elles le savent, ce qui est forcément mauvais pour la Ligue de Football Professionnel.

La Ligue 1 est désormais en grand danger

Droits TV : Après Canal+, la Ligue 1 se plaint d’Amazon https://t.co/wXWy4X9Qpd — Foot01.com (@Foot01_com) June 28, 2024

Chaque jour qui passe rend la position de Canal+ et Beinsports plus forte et celle de la Ligue 1 plus faible. Dans Le Point, Luc Arrondel, économiste du sport et directeur de recherche au CNRS, constate que le rapport de force est terriblement mauvais pour les 18 clubs de l'élite. « Une chose est certaine, les clubs vont devoir se serrer la ceinture. La masse salariale des clubs va baisser et cela risque d'entraîner une vente des meilleurs joueurs et donc une baisse de la qualité générale de la Ligue 1. Je pensais que la situation allait se régler plus tôt dans le temps. Le problème est que plus on attend, plus le pouvoir de négociation bascule du côté du diffuseur et moins le montant total sera élevé », prévient le spécialiste, qui ne voit pas vraiment comment les choses peuvent bien se terminer pour la Ligue 1 dans ce dossier d'une importance extrême.