Droits TV ‍: Canal+ a tout gagné sans rien dépenser ‍!

Loin de la bataille qui a fait rage dimanche au sein de la Ligue de Football Professionnel, Canal+ peut se frotter les mains. Sans miser un seul euro sur les droits de la Ligue 1, la chaîne garde un bout du gâteau.

Tandis que Nasser Al-Khelaifi et John Textor se livrent à une guerre des chefs qui fait le bonheur des supporters du PSG et de l'OL, Maxime Saada doit sourire ce lundi au lendemain de la décision prise par les clubs de Ligue 1 d'attribuer les droits de diffusion du championnat à DAZN et à Beinsports. Car pour le patron de Canal+, le risque de voir la Ligue 1 totalement disparaître de son bouquet était clair si la LFP décidait de lancer sa chaîne, ce que plusieurs clubs, dont l'OL et Lens notamment, voulaient. Mais finalement, grâce au match vendu 100 millions d'euros à Beinsports, mais aussi à la possibilité d'intégrer DAZN Ligue 1 à son offre sport, ce qui doit encore se négocier, Canal+ pourra toujours proposer au moins une partie du championnat de Ligue 1, via MyCanal. Et forcément, tout cela sans même parler d'un possible retour de la chaîne cryptée aux affaires dans quelques années, et peut-être même avant 2029, date de la fin du contrat qui va être signé entre la LFP, DAZN et Beinsports.

Canal+ de retour en Ligue 1 dans deux ans ?

Car la Ligue de Football Professionnel négocie encore avec DAZN et Beinsports la possibilité de dire stop au contrat dans deux ou trois ans, ce que la chaîne sportive quatarie a accepté, mais pas encore DAZN. « Canal+ va garder une affiche de L1 dans son offre, par le biais de son pack Sport, qui inclut beIN Sports. Le tout sans avoir discuté avec la Ligue. Et sera prêt à saisir une opportunité dans deux ans si cet attelage, qui va forcer au passage le consommateur à débourser autour de 50 euros par mois pour avoir toute la L1, venait à sortir du jeu », rappellent nos confrères. Désormais, ce que les amateurs de football attendent, c'est évidemment le prix réclamé par DAZN à ses abonnés pour diffuser 8 des 9 matchs de chaque journée du championnat de Ligue 1 dont la saison débute le 16 août prochain. La question devrait rapidement être tranchée, car le Netflix du sport n'a pas de temps à perdre avant de commercialiser son offre.