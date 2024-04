Droits TV ‍: 100% du foot sur BeIn Sports, la France doit remercier le Qatar

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Même si une offensive de Canal + reste possible, BeIn Sports est à ce jour le grand favori pour rafler les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Une bonne nouvelle pour les fans de foot selon Daniel Riolo.

Qui va rafler les droits TV de la Ligue 1 pour les cinq ans à venir à partir de la saison prochaine ? BeIn Sports, DAZN, Prime Video ou encore Canal + sont régulièrement cités, sans que l’on sache encore qui va récupérer le championnat de France sur ses antennes. A en croire les dernières informations, c’est BeIn Sports qui est le grand favori, mais on ignore pour le moment si la chaîne qatarie est prête à faire une offre pour 100 % de la Ligue 1 ou si elle va se partager le gâteau avec un autre diffuseur, Canal + par exemple. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué ce sujet qui le passionne et sur lequel il revient chaque semaine ou presque.

Droits TV : Un nouveau Mediapro en 2024, la L1 terrorisée https://t.co/PL3jXlogmv — Foot01.com (@Foot01_com) April 8, 2024

Pour l’éditorialiste de l’After Foot, il n’est pas exclu que BeIn récupère la totalité des droits de la Ligue 1 et cela serait une formidable nouvelle pour les consommateurs de foot en France à ses yeux. « L’atout de la Ligue 1 sur BeIn Sports, c’est qu’il n’y aura plus la dispersion des droits TV sur plusieurs chaines. Tu ne seras plus obligé d’avoir un bout sur Amazon, un bout sur Canal… Ce sera plutôt favorable pour le téléspectateur. BeIn est en train de réfléchir à un tarif qui ne sera pas exagéré pour séduire plus de gens qui viendront afin que ce soit gagnant-gagnant entre BeIn et Canal qui seront associés en tant que diffuseur et distributeur » a lancé Daniel Riolo sur les ondes avant de poursuivre à ce sujet.

Daniel Riolo mise sur BeIn Sports

« A BeIn, on est prêt, on sait que c’est là-bas que ça va se passer et ils réfléchissent à cette offre groupée car mine de rien, tu auras la Ligue des Champions, l’Europa League, la Ligue 1 et la Ligue 2 au même endroit. C’est donc possible qu’il y ait un tarif avec un pack football et pour le consommateur, c’est plutôt une bonne nouvelle. Mais qu’on ne vienne plus me dire que ce n’est pas le Qatar qui sauve le football français » a lancé Daniel Riolo sur l’antenne de RMC, laissant clairement sous-entendre qu’il ne serait pas impossible de retrouver toutes les compétitions principales de football la saison prochaine sur BeIn Sports, y compris 100 % de la Ligue 1. La question est maintenant de savoir si à elle seule, la chaîne qatarie est prête à satisfaire les exigences de la LFP, qui attend entre 850 millions et un milliard d’euros pour les droits TV de son championnat.