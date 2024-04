Droits TV ‍: Canal + fait une offre, la LFP va halluciner

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’incertitude est toujours pesante autour de l’attribution des droits TV pour la période 2024-2029. La LFP continue de négocier avec les diffuseurs, en espérant récupérer une somme proche du milliard d’euros.

Ces dernières semaines, les discussions tournent principalement autour de BeIn Sports, candidat numéro un au rachat des droits TV de la Ligue 1. DAZN et Amazon sont également dans le coup, mais ne semblent pas réellement prêts à payer les sommes réclamées par la Ligue de Football Professionnel, qui espère récupérer un total avoisinant le milliard d’euros en prenant en compte les droits vendus à l’international. Un diffuseur a néanmoins le pouvoir de tout chambouler du jour au lendemain, il s’agit bien sûr du partenaire historique de la Ligue 1, à savoir Canal +. Très en colère contre la LFP après le fiasco de Mediapro, la chaîne cryptée n’a pas digéré de devoir payer plus cher que Prime Video pour diffuser deux matchs par journées, alors que la plateforme en diffusait huit (sept maintenant que la Ligue 1 est à 18 clubs).

Selon Pierre Lescure, ancien patron de Canal + et du Paris Saint-Germain, il n’est pas impossible que la chaîne cryptée revienne dans la course aux droits TV de la Ligue 1. En revanche, le journaliste de 78 ans est quasiment certain que si Canal + fait une offre à la LFP, ce qui est fortement possible, elle sera bien loin des exigences de Vincent Labrune et le rêve du milliard s’envolerait. « A mon avis, Canal + va y aller mais il ira à son prix et cela va être tout le problème de Vincent Labrune. Maxime Saada est au-dessus de lui et n’a absolument aucun intérêt à mettre un centime de plus que ce que cela vaut pour eux. Moi, je suis abonné à Canal + car j’ai tout le reste du sport. La Ligue des Champions, le rugby est traité de façon magnifique, la boxe est revenue, la F1 n’en parlons pas, la moto ils la font à merveille, il y aussi le golf, il y a tout » analyse l'ancien patron de Canal + sur le plateau de L'Equipe du Soir, avant de poursuivre et de conclure à ce sujet.

Canal + prêt à payer 550 millions d'euros pour la Ligue 1 ?

« Je n’ai pas besoin de la Ligue 1, même sans la Ligue 1 je m’abonne à Canal + sans la moindre hésitation. J’ajoute à ça qu’à cause des plateformes comme Mediapro ou Amazon qui ne sont pas des chaînes, il n’y a plus d’histoire en Ligue 1. Il va falloir réécrire l’histoire car la Ligue 1 telle qu’elle est n’apporte rien à Canal donc ils vont imposer leur prix, ils savent qu’ils ont besoin d’eux. On sera très loin du milliard et je crains même qu’on soit en-dessous de la ligne de flottaison si on y va à leur prix. Je pense qu’on sera aux alentours de 550 millions d’euros. Canal ne mettra pas 900 millions d’euros, je ne pourrais pas l’imaginer » a lancé Pierre Lescure, convaincu que Canal + fera une offre pour l’obtention d’une partie des droits TV de la Ligue 1, mais que celle-ci ne sera pas la plus attractive sur le plan financier pour Vincent Labrune. La question est maintenant de savoir si la LFP pourra se payer le luxe de refuser une offre de son diffuseur le plus historique et le plus fiable.