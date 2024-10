DAZN en retard pour Reims-Brest et pour Lens-Lille

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le diffuseur de la Ligue 1 n'a pas donné en direct le coup d'envoi de Reims-Brest et du derby Lens-Lille sur DAZN 1. Le timing est trop serré et ce n'est pas la première fois.

Les abonnés à DAZN qui ont enchaîné les trois matchs de Ligue 1 au programme de ce samedi ont été contraints de jongler avec la télécommande. En effet, le calendrier de cette neuvième journée de Championnat avait fixé à 17h l'affiche SCO-ASSE, puis à 19h le match Reims-Brest et enfin à 21h le derby tant attendu entre Lens et Lille. Mais le choc du bas de classement opposant Angers aux Verts ayant duré un plus longtemps que prévu, DAZN 1 a basculé en retard sur le coup d'envoi de la Reims-Brest, puisque l'arbitre avait déjà sifflé un penalty pour les Bretons au moment de la prise d'antenne. Et bis repetita pour le match suivant, la pendule affichait déjà trois minutes de jeu lorsque DAZN 1 débarquait à Lens.

DAZN enchaîne les retards

Mais ça fait des semaines et des semaines que DAZN ne diffuse aucun avant match et vous pensiez réellement qu'ils en feraient un pour Lens/Lille ? Innocent. #RCLLOSC — Don_Marco_TV (@Don_MarcolinoFR) October 26, 2024

De quoi faire fulminer les abonnés, notamment les supporters de Lens, lesquels se sont lâchés sur X (anciennement Twitter). Car en plus, ceux qui reçoivent le nouveau diffuseur de la Ligue 1 via MyCanal n'ont accès qu'à cinq canaux de DAZN dont trois étaient occupés et les deux autres ne donnaient pas l'avant-match du derby. « Mais ça fait des semaines et des semaines que DAZN ne diffuse aucun avant match et vous pensiez réellement qu'ils en feraient un pour Lens/Lille ? Innocent », ironise Don Marco TV. De côté du nouveau diffuseur de la Ligue 1, on a fait comme si de rien n'était, même si cela n'est pas la première fois que ce genre de souci se produit depuis le début de la saison. A part décaler légèrement les horaires, les supporters des 18 clubs de Ligue 1 n'ont probablement pas fini de se plaindre à tour de rôle.