D1 féminine : L'OL titré champion de France pour la treizième fois !

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Malgré la très large victoire du PSG féminin face à Bordeaux (6-2), les féminines de l’Olympique Lyonnais ont déjà validé leur titre de championnes de France !

Vainqueur 4-0 à Dijon, grâce à des buts de Majri (48e), Le Sommer (62e), Mbock (65e) et Van de Sanden (86e), Lyon garde ses trois points d’avance en tête du championnat à une journée de la fin. Et vu que les Fenottes dominent les Parisiennes au goal-average particulier, l’OL remporte donc son treizième titre de suite en D1. Une razzia historique, supérieure à celle des garçons, qui avaient remporté sept championnats entre 2002 et 2008. Jean-Michel Aulas a de quoi être fier !