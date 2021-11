Clauss fait des misères à Troyes, Lens de retour sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

13e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert.

RC Lens - Troyes : 4-0.

Buts : Kalimuendo (14e), Said (29e), Clauss (35e) et Frankowski (60e) pour Lens.

En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, le RC Lens n’a fait qu’une bouchée de Troyes (4-0). Le club nordiste récupère ainsi provisoirement la deuxième place du championnat de France.

Un peu dans le dur ces derniers temps, avec notamment une défaite sur la pelouse de l’OL la semaine dernière (1-2), Lens a parfaitement réagi ce vendredi soir dans un stade à guichets fermés. Grâce notamment à un grand Jonathan Clauss, double passeur décisif sur les premiers buts de Kalimuendo (1-0 à la 14e) et de Said (2-0 à la 29e) avant d’être lui-même buteur de la tête (3-0 à la 35e), le RCL faisait le trou dès la première période. Après la pause, le Polonais Frankowski alourdissait encore un peu plus l’écart au terme d’une jolie action collective lancée par Kakuta et Sotoca (4-0 à la 60e).

Avec cet énorme succès à domicile contre un Laurent Batlles en difficulté, le groupe de Franck Haise double l’OM et Nice et retrouve donc la deuxième place de la L1. Avec ses 24 points, à sept longueurs du PSG, Lens met clairement la pression sur ses concurrents dans la course au podium. Autant dire que l’OGCN, Marseille, Rennes ou l’OL n’auront pas le droit à l’erreur tout au long du week-end, tant les Sang et Or ne sont pas décidés à lâcher l’affaire.