Chants homophobes pendant OM-PSG, une plainte déposée

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce week-end en Ligue 1, les supporters dans les stades n'ont pas marqué que des points. D'ailleurs, Stop Homophobie a décidé de porter plainte contre la Ligue de Football Professionnel et DAZN.

Il y a quelques jours, le comportement des fans du PSG pendant la réception de Strasbourg avait fait débat. Des chants jugés discriminatoires et homophobes envers l'OM et les Marseillais avaient notamment été déplorés. Stop Homophobie mais également le Ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avaient exigé des sanctions. Forcément, les rencontres de ce week-end en Ligue 1 allaient être scrutées avec attention. Et comme il fallait s'y attendre, de nouveaux chants jugés homophobes ont été aperçus, notamment pendant les rencontres entre Angers et Saint-Etienne et entre l'OM et le PSG. Trop pour Stop Homophobie qui a décidé de passer aux choses sérieuses.

Stop Homophobie réagit

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Comme rapporté ces dernières heures par RMC, l'association française, en partenariat avec le Collectif Rouge Direct, a en effet porté plainte ce lundi devant le Procureur de la République de Paris et devant l’ARCOM, pour injures et incitations à la haine homophobes contre DAZN et la LFP. Comme justification de sa plainte, Stop Homophobie déclare notamment dans un communiqué : « Ces chants sont toujours diffusés par DAZN sur sa plateforme. Ces propos constituent les délits d’injures publiques et provocations publiques à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Dans la mesure où le directeur de publication de DAZN propose la rediffusion des matchs de football sur sa plateforme, celui-ci est responsable des injures et des provocations publiques à la haine ou à la violence homophobes du fait de la rediffusion des chants sur cette plateforme ». Reste à savoir si cette plainte sera entendue et des sanctions prises. Pour rappel, Gil Avérous, ministre des Sports, avait indiqué de son côté qu'il voulait une suspension du match pendant quelques minutes, puis éventuellement une interruption du match dès qu'un chant homophobe était entonné dans un stade de Ligue 1 ou Ligue 2.