Canal+ : Une incroyable manif de soutien à Stéphane Guy

Dans : Ligue 1.

Le licenciement de Stéphane Guy par Canal+ ne passe pas auprès de certains salariés qui vont manifester ce mardi en faisant attention à ne pas se faire repérer par les dirigeants.

Presque deux semaines après l’annonce du limogeage brutal de Stéphane Guy par Canal+, le journaliste sait qu’il peut encore compter sur le soutien de ses anciens confrères. Même si pour l’instant personne n’a bougé une oreille à l’antenne, sous la menace larvée des dirigeants de la chaîne cryptée, dans les couloirs du groupe Vivendi cela s’agite, certains étant convaincus que cette procédure contre Stéphane Guy était un message menaçant envoyé à toutes les rédactions à un peu plus d’un an des élections présidentielles. Quoi qu’il en soit, ce mardi midi, à l’appel de la Société des Journalistes de Canal+, un rassemblement aura lieu devant les locaux de la chaîne à Boulogne Billancourt afin de soutenir le désormais ancien commentateur vedette du football français et anglais.

Selon Aude Dassonville, journaliste au Monde, cette manifestation silencieuse se fera avec des masques de Stéphane Guy, histoire de bien marquer le coup…et peut-être de ne pas donner lieu à des « représailles » au moment où Vincent Bolloré ne rigole pas avec ceux qui osent le défier. Pour mémoire, Stéphane Guy a été licencié pour avoir apporté un soutien clair à Sébastien Thoen, viré lui pour être resté proche de Julien Cazarre. A vos masques.