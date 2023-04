Canal+ prêt à mettre l'écran noir sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les droits TV de la Ligue 1 seront remis en jeu d'ici la fin de l'année 2023 et la Ligue de Football Professionnel espère arriver à son Graal, à savoir toucher 1 milliard d'euros par saison. Mais dans ce marché, la LFP ne devrait, à priori pas compter sur Canal+ prêt à dire définitivement adieu au championnat français.

Les amateurs de football à la télévision, dont nous faisons tous partie, ont appris à empiler les abonnements afin de suivre leurs compétitions préférées, sauf ceux qui suivent des voies plus illégales. Mais il y a toujours eu une valeur sûre, c'est évidemment Canal+ qui depuis le 9 novembre 1984, et la diffusion en direct du match Nantes-Monaco est resté fidèle à la Ligue 1. Il y a eu des hauts et des bas entre la Ligue de Football Professionnel et la chaîne qui appartient au groupe Bolloré, mais ces dernières années, on est clairement dans le dur entre Maxime Saada, la boss de C+, et Vincent Labrune, le patron de la Ligue de Football Professionnel. Et à quelques mois du lancement du nouvel appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 à partir de la saison 2024-2025, la tension ne baisse pas, L'Equipe affirmant même que Canal+ est bien décidé à ne plus diffuser de la Ligue 1 sur ses antennes, estimant avoir mieux à proposer à ses abonnés. Entre info et intox, la guerre a commencé, alors que désormais Amazon est le média fort de la Ligue 1.

La Ligue 1 sans Canal+, mais oui c'est possible

« Depuis l'été 2021, le groupe a prolongé la Premier League - cette fois en exclusivité - jusqu'en 2025, s'est offert toutes les Coupes d'Europe, dont la nouvelle formule de la Ligue des champions à partir de 2024, a prolongé la F1 et la moto jusqu'en 2029 et doublé sa production-acquisition de documentaires sport (...) En coulisse, la direction de Canal+, après avoir tout fait pour éloigner de son antenne premium la Ligue 1, scruterait même avec attention le jour où l'audience du Top 14 (très bien exposé) devancera celle de la Ligue 1. Ses multiples procédures judiciaires engagées sans succès contre la Ligue n'ont pas non plus arrangé la donne », précise, dans le quotidien sportif, Sacha Nokovitch, avant de reconnaître que la chaîne cryptée n’avait pas digéré l’affaire Médiapro et l’appel d’offres qui avait emmené Amazon au pouvoir.

Pour le spécialiste média de L'Equipe, la rupture est consommée entre les deux camps, et il semble acquis ou presque que le diffuseur historique va cette fois mettre ses menaces à exécution et ne plus répondre à l'appel d'offres, ce qui est forcément une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 et le football professionnel français. « Canal + a longtemps espéré obtenir une forme de compensation... qui n'est jamais venue. Si on ne peut affirmer totalement que la chaîne cryptée ne sera pas de la partie à l'automne prochain, on peut néanmoins dire que sa présence sonnerait pour la première fois comme une véritable petite surprise », explique Sacha Nokovitch. Nous sommes d'accord.