Bordeaux et Metz en Ligue 2, l'ASSE arrache le barrage !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le suspense était total dans le bas du classement, et la 38e journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses, même si forcément Bordeaux et Metz pleurent, tandis que l'AS Saint-Étienne a évité au moins provisoirement la Ligue 2.

Avec trois équipes encore en course pour espérer arracher le barrage contre Auxerre, les 90 dernières minutes de la saison de Ligue 1 s’annonçaient irrespirables. Et elles le furent pour Metz, Bordeaux, et l’AS Saint-Étienne. En ballottage défavorable, puisqu’il fallait qu’ils gagnent à Brest avec un score fleuve, les Girondins ont respecté la première partie du contrat puisque la formation bordelaise s’est imposée (2-4), en Bretagne, mais avec une différence de buts négative de 39, le club au scapulaire finissait dernier de Ligue 1 et jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine.

90e : ⏹ On n'est pas morts, on est en barrages et on a 180 minutes pour maintenir l'AS Saint-Étienne ! ON LÂCHERA RIEN 👊



🟡 1-1 💚 #FCNASSE pic.twitter.com/oijWDLwsxv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 21, 2022

Pour le FC Metz, barragiste au moment du coup d’envoi, il fallait espérer prendre un ou des points face au Paris Saint-Germain, ou compter sur une défaite de l’ASSE à Nantes. Hélas pour la formation lorraine, aucune des conditions n’a été remplie. Face au champion de France, le club lorrain a volé en éclats (5-0), Metz n’ayant rien pu opposer au PSG où Mbappé a signé un triplé. Et comme dans le même temps, les Verts, menés au score pendant une grande partir du match, ont arraché le nul (1-1) à la Beaujoire, c’est finalement la formation de Pascal Dupraz qui affrontera l’AJA pour sauver sa place en Ligue 1. L’AS Saint-Étienne peut remercier Paul Bernardoni qui a tenu son équipe à flot avant le but égalisateur d’Hamouma (79e).