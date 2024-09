Beinsports refuse toujours de payer pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La chaîne sportive qatarie diffusait vendredi soir l'affiche de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais, mais cela n'empêche pas que Beinsports n'a pas encore réglé sa part des droits à la LFP.

Tandis que la Ligue 2 peut respirer puisque Beinsports a payé ce que le média sportif devait pour donner en direct l'intégralité du championnat, du côté des 18 clubs de Ligue 1 on attend toujours que le Qatar fasse le premier paiement pour les droits suite à l'accord trouvé cet été avec la LFP pour un match de L1 par journée de championnat jusqu'en 2029. Car à ce jour, la situation est toujours enlisée, à savoir que la chaîne sportive souhaite que la Ligue de Football Professionnel éclaircisse plusieurs points précis avant de passer à la caisse. Comme le révèle L'Equipe ce samedi, le premier point concerne la possibilité pour Beinsports de pouvoir co-diffuser un match avec une autre chaîne. Pour l'instant, il n'est pas du tout question que ce soit Canal+, mais Bein veut tout de même avoir le choix et souhaite que la LFP soit très claire dans sa réponse sur ce sujet.

Beinsports exige que la LFP soit claire avec son contrat

Autre point bloquant, le fameux quasi-direct qui permet à Free Foot, via DAZN, de diffuser des bouts des matches de Ligue 1 presque en temps réel. Là encore, Beinsports souhaite connaître les limites de ce dispositif qui est forcément impactant pour la chaîne sportive. Si ce quasi-direct fait le bonheur des réseaux sociaux, la LFP va devoir donner des garanties pour que cela n'aille pas trop vite et surtout trop loin. Enfin, et là encore, c'est un sujet très sensible, autant politiquement que sportivement, dans l'accord signé cet été avec la chaîne sportive financée par le Qatar, il est prévu que les 18 clubs fassent de la publicité pour ce pays. Pour l'instant, cela tarde à se concrétiser, et les services de Vincent Labrune ont relancé les dirigeants des équipes de Ligue 1 afin que chacun fasse connaître ce qu'il peut proposer.

En attendant, Beinsports n'a toujours pas payé les 20 millions d'euros qui auraient dû être versés en août dernier, et les clubs font grise mine compte tenu de la situation financière actuelle. Du côté de la Ligue de Football Professionnel, on estime que l'ensemble de ces points devrait être réglé d'ici mercredi prochain, le 2 octobre, date du prochain conseil d'administration. Si ce n'était pas le cas, alors le ton pourrait encore monter, même si évidemment, la LFP ne sanctionnera pas Beinsports qui de son côté pense être dans son bon droit.